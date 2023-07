Bagdy Gábor mindezzel kapcsolatban felidézte, hogy az utóbbi tíz évben, főleg a Tarlós István vezette városvezetés elég jó rutint alakított ki ahhoz, hogy meg tudják becsülni az iparűzési adóbevételeket. Mint mondta: idén a tervezettnél is nagyobb, jelentős adóbevétellel számol a főváros.

Pár nappal ezelőtt Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak úgy fogalmazott:

a főváros „hegynyi pénzt” söpör be iparűzési adóban. A miniszter érthetetlennek tartja, hogy az ország leggazdagabb települése, amelynek 200 milliárd forintos megtakarítása volt 2019-ben, hogy került ilyen rövid idő alatt csődközeli helyzetbe. Ugyanis csak az idén 271 milliárd forint bevétele származik iparűzési adóból, ami jövőre több mint negyvenmilliárd forinttal, 316 milliárdra emelkedik.

Bagdy Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ő nem ­amiatt aggódna, hogy beérkeznek-e időben az iparűzési adóból származó bevételek, ugyanis szerinte azok hiába érkeznek be, a jelenlegi fővárosi gazdálkodás alapvetően instabil. Mint hangsúlyozta, lényegileg most is csődben van a főváros, mivel a fizetési kötelezettségeit csak újabb és újabb hitelek felvételével tudja teljesíteni.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.