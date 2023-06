Cikkünk az élő adás ideje alatt folyamatosan frissül.

Így változik a babaváró hitel szabálya

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a szerdai kormányülésről azt mondta, hogy a családtámogatási rendszert áttekintették. A babaváró-hitel és a csok-támogatás esetén a kormány változtatásokról döntött. A babaváró hitel esetében összege 11 millió forintra nő, és 2024. január 1-től azok vehetik fel, akik esetében 30 év alatt van a hölgy tag. A 30-40 év közötti hölgyek esetében is lehetséges a felvétel, ha a terhesség igazolt - írja az Origo.

Mutatjuk, hogyan változnak meg a CSOK szabályai

A CSOK esetében jelenleg a kisebb településeken működik, míg a nagyvárosokban ma már a CSOK-hitel mellé bankhitelt is fel kellett venni - mondta Gulyás.Éppen ezért a kormány úgy döntött: a falun lévő CSOK-szabályok maradnak, ugyanakkor a városi CSOK-ot nem lehet igénybe venni 2024. január 1-től. A falusi CSOK szabályai megmaradnak, sőt emelkednek a támogatási összegek. Mostantól egy gyermek esetében 1 millió forintra emnelkedik, 2 gyermek esetében 4 millió forintra nő, míg 3 gyermek esetében 15 millió forintra nő a támogatás összege - ismertette Gulyás.

Új szabályok lesznek az 5000 fő feletti településeken

A kormány azzal bízta meg a cslaádügyi minisztériumot, hogy az 5000 fő feletti településekre új támogatási formákat dolgozzon ki - mondta a miniszter.

Augusztus 1-től megszűnik az élelmiszerárstop

Az élelmiszerárstopokról azt mondta Gulyás, hogy év végére az előrejelzések szerint december előtt lehetséges lesz az egyszámjegyű infláció elérése. Az élelmiszerárstop augusztus 1-jével megszűnik. A kötelező akciózás mértékét pedig 15 százalékra emeli a kormány - mondta Gulyás Gergely.



A kötelező akciózást kiterjesztik az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó termékekre, és itt a bruttó beszerzési árból fognak kiindulni, és azt kell 15 százalékkal akciózni.

Részvétnyilvánítás

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban. A kormány nevében részvétét fejezte ki a miniszter is a családtagoknak. Szólt arról is, hogy azonnali vizsgálat kezdődött, és annak eredményéről tájékoztatást adnak.