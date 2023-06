Emlékeztetnek arra is, hogy maga Gulyás Márton ismerte be: „a sornak a végén valószínűleg ott van, maga Soros György is” A Partizán bevételeinek az alakulása ugyanakkor azért is gyanús, mert 2020-ban (kampány nélküli év), ezek az adományok a 2021-esnek a töredékét sem érték el. 2021-ben viszont 5 millióról hirtelen megugrott 260 millióra a Partizán pénzbeli támogatása – közli a tényfeltáró blog, amely kiemeli:

A teljes összegről Gulyás Márton nem számolt el a mai napig. Annyit tudni, hogy a 260 millió forintnyi támogatás egy részét German Marshall Fund, illetve a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatának keretében nyerték el. Ez a két összeg nagyjából 80-85 millió forintot jelent. Mindkét szervezet amerikai és brüsszeli pénzekből működik, továbbá a German Marshall Fund egyik legnagyobb donorja a Soros György nevével fémjelzett Open Society Institut.

A Tűzfalcsoport továbbá emlékeztet, hogy a 2022-es választási kampányból Gulyás Márton derekasan kivette a részét. Gulyásék 2021 májusa és 2022 áprilisa között összesen 300 darab hirdetést adtak fel. Volt olyan, mely egészen konkrétan az előválasztáson való részvételre buzdított, és volt, amely a saját műsoraikat népszerűsítette. Egyes posztokra, videókra, kreatívokra akár 400 ezer forintot is elköltöttek, de pár ezres hirdetések is futottak az oldalon. Nagyjából 10 milliós nagyságrendben hirdethetett a Partizán.