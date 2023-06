2015-ben, a migránsválság kezdete után Brüsszel azt követelte, hogy minden EU-ország fogadjon be migránsokat, és kvótákat is be akartak vezetni ennek elősegítésére.

Az Európai Bizottság akkor azt állította, hogy erről szó sincsen. Az elsősorban Soros György bevándorlási tervéhez köthető betelepítést Magyarország határozottan elutasította. Öt évvel ezelőtt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást is indított, mert Magyarország nem engedte be a migránsokat.