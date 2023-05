Cikkünk frissül

Wall Street Journal: Ukrajna képzetlen sorkatonákat küldött a bakhmuti „húsdarálóba”

Kijev kiképzetlen és rosszul felszerelt csapatokat vetett be a stratégiai fontosságú Bakhmutért vívott vesztes csatában, hogy jobb egységeket takarítson meg a tervezett ellentámadáshoz – írta a Wall Street Journal (WSJ). A lap terjedelmes riportot közölt, amelyben egy 16 ukrán sorkötelesből álló csoport történetét mesélte el, akiket februárban küldtek a városért folyó harcokba.

A WSJ szerint az ukrán hadsereg az északkeleti Harkovi terület falvaiból toborozta őket. Néhányan évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt teljesítették a kötelező katonai szolgálatot, de szinte egyikük sem látott még tényleges harcot.

A riport szerint a férfiak mindössze két éjszakát töltöttek egy bázison, ahol elavult szovjet korabeli felszerelést kaptak. Ezt követően közölték velük, hogy Bakhmutba vezénylik őket. A sorkatonák közül néhányan alá akarták írni, hogy hivatalosan megtagadják a parancs végrehajtását, mondván, hogy nem rendelkeznek megfelelő kiképzéssel a feladatra.

Egyikük felidézte, arra panaszkodott, hogy még soha nem fogott fegyvert a kezében, és fél, de az ukrán törzsőrmester egyszerűen azt mondta neki, hogy Bakhmut majd megtanít.

A Wall Street Journal felvetése szerint Kijev azért a mozgósított katonákat és területvédelmi egységeket küldte a bakhmuti „húsdarálóba”, hogy megőrizze a nyugat által kiképzett és felszerelt dandárokat a tavaszi offenzívához.

Belgorod megtámadása figyelemelterelés lehetett

Úgy tűnik az ukránok halasztják a május közepére megígért ellentámadásukat. Nagy méretű offenzívát ugyanis nem láthattunk tőlük, a Belgorod környékén, néhány falut érintő pár száz fős betörést nem lehet annak nevezni – nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) geopolitikai műhelyének vezetője.

Mint arról beszámoltunk korábban, az oroszországi Belgorod régióba ukrán támogatású orosz fegyveres diverzáns- és felderítőcsoport hatolt be. Noha Kijev jelezte, hogy a behatolásért az ukrán oldalon harcoló Orosz Önkéntes Hadtest és az Oroszország Szabadsága Légió tehető felelőssé, Demkó Attila szerint „kizárt, hogy mindez nem ukrán segítséggel és együttműködésben történt volna”.

Az ukrán tüzérség támogatta őket, ukrán területről indultak és oda is húzódtak vissza. Tehát ezt Kijev nélkül nem lehetett volna megcsinálni

– mondta. Hozzátette: Előfordult már olyan máskor is, hogy ukrán vagy orosz szabotőr csoportok átlépték az orosz-ukrán határt.

Szerinte a belgorodi támadás kommunikációs szempontból jelentős, hiszen az időzítését „az ukránok nagyon ügyesen” a bahmuti ukrán vereség idejére tették, így Belgorod elvonta az ukrán média és nyilvánosság figyelmét a sikertelenségekről.

Robbanások hallatszottak Kijevben és Dnyipróban

Május 26-ára virradóan Kijevben és a közép-déli Dnyipro városában is robbanások hangjait jelentették – közölte a Szuszpilne hírügynökség. A kijevi város katonai igazgatása a Telegramon arról számolt be, hogy a főváros és a környező megye feletti légvédelem működik.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere nem említett semmilyen robbanást, de a Telegramon ezt írta: "Ne filmezzen és ne posztoljon semmilyen fotót vagy videót!"

Az ukrán tisztviselők arra kérik a lakosokat, hogy ne tegyenek közzé semmilyen fényképet vagy videót az orosz támadásokról, hogy ne fedjenek fel érzékeny információkat az orosz fél számára.

Robbanások voltak Berdjanszkban

Több robbanásról számoltak be május 25-én késő este az oroszok által megszállt Berdjanszk városában, amely Ukrajna déli részén található Zaporizzsja megyében – jelentette több ukrán sajtótermék a helyi Telegram csatornákra hivatkozva.

Zelenszkij: két orosz gépet lőtt le a Nemzeti Gárda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videójában azt állította, hogy az ukrán nemzeti gárda két orosz „SU típusú" repülőgépet lőtt le Zaporizzsja régióban. További részleteket nem árul el a repülőgépekről. (Az SU hívójel a Szuhoj – orosz katonai repülőgépeket gyártó – repülőgépekre vonatkozik.)

„Hálás vagyok két különösen pontos harcosunknak" – mondta a videóban az elnök. "Egyikük egyébként már elnyerte az Ukrajna Hőse címet, és nemcsak ellenséges repülőgépeket, hanem egy cirkálórakétát is lelőtt."

Több mint tízezren érkeztek csütörtökön Magyarországra

Magyarország területére 2023. május 25-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5828 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4436 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 57 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2023. május 25-én 47 ember, köztük 22 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Az Egyesült Államok elítéli az orosz előkészületet arra, hogy taktikai atomfegyvert telepítsenek Fehéroroszországba

Az Egyesült Államok határozottan elítéli, hogy Oroszország előkészületeket tett taktikai nukleáris fegyverek Fehéroroszországba telepítésére, de egyelőre nem tartja szükségesnek, hogy saját nukleáris stratégiáján változtasson - közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője helyi idő szerint csütörtökön Washingtonban.

Matthew Miller a lépést az orosz fél felelőtlen magatartásának minősítette. Megismételte azt az amerikai figyelmeztetést, hogy kémiai, biológiai, vagy nukleáris fegyverek bevetése az orosz-ukrán konfliktus során "súlyos következményekkel" járna. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok nem látja jelét annak, hogy Oroszország nukleáris fegyver bevetésére készülne.

Az amerikai külügyminisztérium ezt megelőzően jelezte, hogy 285 millió dollár értékben új légvédelmi rendszert kíván beszerezni UKrajna számára.

A minisztérium szerdai keltezésű dokumentuma szerint az eszközökre egy arizonai székhelyű hadiipari vállalattal tervez szerződést kötni. A részletes leírás szerint közepes hatótávolságú, földi telepítésű NASAMS légvédelmi rendszerről van szó, teljes felszereléssel.

Az eszköz beszerzésére az ukrán kormány kérte az amerikai kormányát - derül ki a közleményből.

Az amerikai vezérkari főnök szerint az F16-osok hosszú távon lehetnek hatékonyak Ukrajna védelmében

Az F16-os vadászrepülők ügye Ukrajna számára hosszú távú kérdés, jelenleg a földi légvédelem az ország védelmének leghatékonyabb módja - közölte Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter és a Mark Milley, a hadsereg vezérkari főnöke csütörtöki washingtoni sajtótájékoztatóján.

Az ukrajnai katonai ellátásban együttműködő, 50 országot tömörítő Ukrajnai Védelmi Kontaktcsoport (Ukraine Defense Contact Group) online tanácskozása után Lloyd Austin szükségesnek nevezte, hogy megadják az ukrán légvédelem számára a további segítséget. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak beszállítókkal további új légvédelmi felszerelések gyártásáról. Kiemelte a norvég-amerikai fejlesztésű NASAM közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert.

A miniszter beszámolt arról, hogy a következő hetekben az Egyesült Államok a programban vezető szerepet vállaló Hollandiával és Dániával együttműködve kidolgozza a kiképzés kereteit az F16-os vadászrepülőkre ukrán pilóták számára. Elmondta azt is, hogy Norvégia, Belgium, Portugália és Lengyelország már felajánlották a segítségüket a képzési programban, de még mások országokét is várják.

Lloyd Austin közölte azt is, hogy az ülésen Olekszij Reznikov ukrán védelmi számolt be az ukrajnai hadszíntér legújabb eseményeiről.

Az amerikai vezérkar főnöke úgy nyilatkozott, hogy az ukrán haderő nagyfokú rugalmasságról tett tanúbizonyságot a közelmúltban a Patriot légvédelmi rendszerek hatékony alkalmazásával, ami így lesz majd az F16-os vadászrepülőkkel is.

Mark Milley tábornok ugyanakkor hangsúlyozta: a költség-haszon kockázatelemzések azt mutatják, hogy az ukrán légtér védelmében a leghatékonyabbak a már eddig is Ukrajna rendelkezésére bocsátott integrált légvédelmi rendszerek.

A légtér ellenőrzésének "leggyorsabb és leghatékonyabb módja a földi védelem" mind rövid-, mind közepes-, mind nagyhatótávolság esetében - fogalmazott a vezérkari főnök.

Az F16-osokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy 10 darab ilyen negyedik és ötödik generációs harci repülő összesen 1 milliárd dollárba kerül, és további 1 milliárd dollár a rendszerköltség, miközben az orosz hadsereg jelenleg 1000 darab ilyen kategóriájú vadászrepülővel rendelkezik. Aki ezzel fel akarja venni a verseny jelentős számú hasonló géppel kell rendelkeznie - hangsúlyozta.

A vezérkari főnök hozzátette, hogy az F16-osoknak az idő előrehaladtával lehet szerepük, és Ukrajna megérdemli, hogy rendelkezzen ezekkel, viszont egy "méretében és képességeiben szükséges légierő kiépítése" időbe telik.

Most a legokosabb dolog az, amit eddig is követtek, vagyis, hogy Ukrajnát ellátták légvédelmi rendszerekkel annak érdekében, hogy a légtérbeli fölényt elvegyék az orosz féltől, ami egyben lehetővé tett szárazföldi sikereket is az ukrán haderő számára - mondta Mark Milley tábornok a nemzetközi Ukrajnai Védelmi Kontaktcsoport ülése után.