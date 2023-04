Az elmúlt évtized egyik legjelentősebb támogatása, amit a hazai közösségi közlekedés kapott, az volt, hogy Magyarország kormánya nem emelte a tarifákat. Ez jelentős támogatás, amiből azonban eddig nem egyenlő mértékben részesedtek a fővárosban és a vidéken élők – magyarázta a miniszter.

Hozzátette: ennek köszönhetően alakultak ki az olyan aránytalanságok, hogy míg egy Szeged–Hódmezővásárhely bérlet 24 500 forintba, egy Cegléd–Budapest pedig 57 100 forintba került havonta, addig Budapesten – az állami támogatásnak köszönhetően – akár tízezer forintnál is kevesebbért használhattuk a főváros teljes közösségi közlekedési rendszerét. Az új megoldással azonban most ugyanezt az állami segítséget megadják a vidéki ingázóknak is, akik az előbb említett összegekhez képest ezentúl mindössze 9450 forintért, vagyis egy vármegyebérlet áráért utazhatnak, ráadásul már nem csupán az otthonuk és a munkahelyük között, hanem bárhol a megyében. Nem is beszélve a diákok 90 százalékos támogatású bérletéről, amely szinte jelképes összegbe, mindössze 945 forintba kerül majd havonta. (Az országbérlet esetében 30 napra 18 900 forint a teljes árú, és mindössze 1890 forint a diákoknak járó kedvezményes bérlet – a szerk.)