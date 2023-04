Miközben az Európai Unió vezetése politikai okokból hosszú ideje visszatartja a hazánknak járó pénzügyi forrásokat, jelentős összegekkel támogatja azokat a magyarországi civil szervezeteket, amelyek Soros György hálózatához tartoznak, illetve amelyeket az amerikai spekuláns is finanszíroz. Az utóbbi években összesen mintegy 4,2 milliárd forint érkezett különböző pályázatok útján a nyílt társadalom eszmeiségének hazai terjesztőihez - számol be róla a lap.

Brüsszel idén 4 millió euró (csaknem 1,3 milliárd forint) összegű pályázati forrást nyitott meg civil szervezetek számára.

Azt, hogy valójában mennyire nem „civil”, sokkal inkább politikai célokat szolgálnak ezek a pénzek, maga Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője leplezte le, hiszen tavaly decemberben ő jelentette be a támogatások érkezésének hírét a közösségi oldalán.

Az említett 1,3 milliárd forintot az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorcium osztja szét a pályázó szervezetek között.

Az Ökotárs Alapítvány visszatérő kedvezményezettje Brüsszelnek, az elmúlt években több alkalommal is kapott uniós forrásokat.

Az egyik ilyen projekt a civil szervezetek szavazói mozgósító kampányainak értékelése, nyomon követése és motiválása, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a 2019-es önkormányzati és európai parlamenti választáson a szavazókat mobilizálják, voksolásra buzdítsák.

A programra 145,5 ezer euró támogatást kaptak, ami csaknem 56 millió forintnak felel meg. A megvalósításban részt vett még a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) és az Emberség Erejével – Cum Virtute Humanitatis Alapítvány. Mindegyik intézmény évek óta a Soros-hálózattól kap különböző forrásokat.

Az Ökotárs támogatói között megtaláljuk az Európai Bizottságot és a USAID-et, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalát is.

Nem kevés uniós pénz érkezett a Soros-hálózat egy másik szereplőjéhez a Political Capital (PC) nevű tanácsadó céghez is. A régi SZDSZ-es, majd az MDF-nél, és manapság a szoros amerikai pórázon tartott Jobbik környékén felbukkanó Somogyi Zoltán politológus által alapított PC koordinálásában valósulhat meg az EDMO Hungarian hub against disinformation nevű elképzelés. A projekt célja, hogy egy új, független multinacionális központot hozzon létre Magyarországon.

A romák, az LMBTQ-személyek, a zsidó és a migráns közösségek elleni gyűlöletbeszéd elleni küzdelemért is kapott pénzt a Political Capital.

Bőven jutott uniós forrás a Gyurcsány Ferenc egykori SZDSZ-es államtitkára, Horn Gábor által vezetett Republikon Alapítványnak is. Már 2018-ban érkezett EU-s pénz a Republikonhoz a parlamenti választások befolyásolására, akkor 41 millió forintot kaptak. Az Európai Bizottság régi kedvence Hornék alapítványa, amely 2020-ban 46 millió forintot kapott a Europe for Citizens Programme – Operating Grants keretében. A program többek között a baloldali előválasztással is foglalkozott. Az éves beszámolókból kiderül az is, hogy 2021-ben 62 millió forintot nyertek el az Európai Unió költségvetéséből. A múlt évben a Republikon 60 millió forintot kapott az „Európai értékek a tudatos választáshoz” című pályázatra. A projekt nem titkolt célja volt a parlamenti erőviszonyok befolyásolása, hiszen szerintük a magyarországi választások nem csak az ország, hanem az egész térség, sőt az európai politikára is kihathatnak.

Egy szintén Soroshoz közel álló szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság is jókora szeletet hasított ki az elmúlt években az uniós pénzekből.

A már említett TASZ-szal közösen nyerték el a „Making the EU Charter a leading human rights litigation tool in Hungary című pályázatot, összesen 73 millió forint értékben.

A Magyar Helsinki Bizottság korábban is kapott uniós forrásokból származó támogatásokat. A 2021-es beszámolóban bevallott EU-pénzek összege közel 100 millió forint volt.

Egy ismert, Soroshoz közel álló melegjogi aktivista-csoport is feltűnik az uniós források kedvezményezettjeként.

A Háttér Társaság legutóbbi éves beszámolójából kiderül, hogy 2021-ben majdnem 79, míg 2020-ban 80 millió forintot kaptak európai uniós költségvetésből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől. Egy magyarországi szivárványos érzékenyítést célzó pályázaton közel 28 millió forintot nyert a Háttér Társaság tavaly.

A szivárványos szervezet a szintén Sorosékhoz köthető Amnesty International Magyarországgal közösen kezdeményezettje egy másik érzékenyítő projektnek is, amellyel csökkentenék az LMBTQI-emberek megfélemlítését, diszkriminációját az iskolákban és a munkahelyeken. A résztvevők közül az Amnesty majdnem 29 millió forintot, a Háttér Társaság 18 milliót, a Labrisz Leszbikus Egyesület 12 milliót, a Szivárvány Misszió Alapítvány 8 milliót kap.

Az Európai Bizottság még 2019-ben 17 millió forintot juttatott a Háttér Társaságnak a Sokszínűség és gyermekkor nevű pályázati program megvalósítására.

Látható tehát, hogy Brüsszel teljes gőzzel támogatja a gender-ideológia hazai terjesztését a Soros-hálózat segítségével és finanszírozza a fiatalok érzékenyítését a szivárványos propaganda elfogadására.

Az uniós intézmények nem feledkeztek meg az úgynevezett zöld szervezetekről sem, persze itt is a spekuláns kedvenceit támogatták. A Zöld jogok egy fenntartható jövőért: A polgárok részvételének fokozása az EU klímapolitikájában című pályázaton nyert a Karácsony Gergelyhez is közel álló Levegő Munkacsoport. A projekt során közel 23 millió forintot költhet a szervezet arra, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések támogatottságát növeljék.

Természetesen nem maradhat ki az uniós pénzesőből a hazai migránsbarát ngo sem. A Soroshoz közel álló Menedék-Migránsokat Segítő Egyesület a „Város mindenkié – felelősségteljes cselekvés a befogadó közösségekért” címmel nyert mintegy 33 millió forintot.

A Soros-hálózat másik nagyágyúja a Transparency International (TI) Magyarország évek óta kap az Európai Uniótól különböző támogatásokat.

A teljes cikk a részletekkel ITT érhető el.