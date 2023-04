A ma reggeli, be nem jelentett akción részt vevő alig ötven ember között számos baloldali országgyűlési képviselő is ott volt, így a momentumos Orosz Anna és Tóth Endre, Tordai Bence és Szabó Tímea (Párbeszéd), Hegedűs Andrea és Varga Ferenc, ők a Gyurcsány-pártot, a DK-t képviselték; de eljött az MSZP elnöke és a Jobbikból Potocskáné Kőrösi Anita is.