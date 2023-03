Beszédében arra is kitért, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen javultak Magyarország kapcsolatai a szomszédos országokkal, és „bár van tere az előrelépésnek”, Romániával is egyre több az együttműködés, „miközben egyre kevesebb a vita”. Hozzátette, hogy a politikai kapcsolatok „lassú, de egyértelmű javulása” a kormányon lévő RMDSZ-nek is köszönhető.

Elmondta: bővültek a közlekedési lehetőségek - néhány éven belül négy ponton lehet majd autópályán átlépni a magyar-román határt -, így ennek nyomán erősödnek majd a gazdasági kapcsolatok, a kereskedelem, melyek szintén erősítik az összetartozást.

De kulturális tekintetben is láthatók az együttműködés jelei, az ukrajnai kisebbségi jogok iránti közös fellépés, a Szent Mihály-templom felújítása is ezt jelzi

— mondta.

Oláh Emese alpolgármester is az összefogás fontosságát hangsúlyozta, rámutatva, „egységet kell alkotnunk, és gyakran kell rendezni sorainkat”, csak így őrizhető meg a szabadság, biztonság, melyek veszélybe kerültek.

Oláh Emese alpolgármester beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából tartott kolozsvári megemlékezésen 2023. március 15-én

Fotós: Kiss Gábor / Forrás: MTI

A fiatalság üzenetét Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke tolmácsolta, aki szerint az ifjak tenni akarását az is jelzi, hogy ötszáz kokárdát készítettek a kolozsvári ünnepségre.

Az ünnepi alkalmat a Kolozsvári Magyar Gyerekkórus, a magyar iskolák egyesített kórusa, csaknem 200 néptáncos és a Kallós Zoltán Népzene Iskola zenészeinek fellépése tette ünnepélyesebbé.

Néptáncosok előadása az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából tartott kolozsvári megemlékezésen 2023. március 15-én

Fotós: Kiss Gábor / Forrás: MTI

A nemzeti ünnepen délután Varga Mihály pénzügyminiszter magyar állami kitüntetéseket adott át a magyar színházban.