Németh Zoltán, a Közép-Európai Mediációs Intézet elnöke elmondta: a mediátorok segítenek a szülőknek a békés megállapodásban a válásnál, „hidakat építenek a harcolók között”, úgy, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét nézik. A váltott gondoskodás a gyakorlatban lehet ötven-ötven százalék, de akár hetven-harminc vagy nyolcvan-húsz százalék is – közölte Németh Zoltán. Hozzátette: ha a szülők jó megállapodást kötnek és azt be is tartják, az számos előnnyel jár számukra és a gyermek számára is.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Hogyan tovább a válás után? A váltott gondoskodás gyakorlata a mindennapokban című konferencián az Egyszülős Központban 2023. március 2-án

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár szerint a váltott gondoskodás lehetővé tétele is azt mutatja, hogy „finomhangolásra mindig készek és képesek vagyunk, nem hivatali szobában találjuk ki az intézkedéseket, hanem a való élet problémáira reagálunk”.

A kormány nem avatkozik bele a családok életébe, a szabad döntést próbáljuk segíteni

– mondta Beneda Attila.