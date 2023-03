A törvényi előírás szerint a hivatal a pártok kampányköltéseit vizsgálja, de a törvény arra is lehetőséget ad, hogy ha egy nem politikai párt – jelen esetben a Mindenki Magyarországa Mozgalom – érintettsége is felmerül a finanszírozásban, akkor az ÁSZ ennek hitelességét is vizsgálhatja. – Márki-Zay Péter maga nyilatkozott arról, hogy támogatta az ellenzéki pártok kampányát, ezen pártok elnökei pedig a megkeresésünkkor egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak arról, hogy a mozgalom közvetlenül és a kampányhoz köthető eseményeket támogatott – számolt be Windisch László, aki a titkosszolgálati jelentésekre is kitért. Ezek nyilvánosságra hozott részeiből tudni lehet, hogy külföldről is érkezett támogatás a Márki-Zay-féle mozgalomnak.

A nemzeti szuverenitás támadása az, ha a pártok kampányát külföldi szervezetek is finanszírozták, az ÁSZ ellenőrzése ezt is vizsgálja

– mutatott rá.