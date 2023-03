A kormányfő hangsúlyozta: sajnos, Európa "háborús pszichózisban szenved", a kontinens napról napra sodródik bele a háborúba.

Orbán Viktor a türk államok vezetőinek megköszönte, hogy a béke hangját erősítik.

Köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek is, aki - mint mondta - eddig sikeresen tudott közvetíteni a harcoló felek között, és arra kérte, hogy erőfeszítéseit folytassa a jövőben is. "Csak így lehet esélyünk a békére" - emelte ki Orbán Viktor. Azt is megköszönte a török elnöknek, hogy a NATO keretében Magyarország és Törökország összehangolhatja munkáját.

A kormányfő hangsúlyozta:

Európa fő kérdése ma a háború, és ez nehéz helyzet elé állítja Magyarországot.

Ukrajna szomszédos állam, a háború hatásai azért súlyosak és közvetlenek, az infláció az egekben van, és az energiaárak is történelmi magasságban - tette hozzá, jelezve azt is, hogy a háborúban most már sok magyar ember is meghalt, mert a Nyugat-Ukrajnában élő magyar közösség tagjai közül is besorozzák a férfiakat a hadseregbe.

Ezért - folytatta - Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások.

A miniszterelnök ugyanakkor annak a véleményének adott hangot, hogy amit most látnak Európában, az több mint háború, mert valójában "egész Európa hatalmi viszonyainak újraszerkesztése történik", és ez kihat majd a türk világra is. Hozzátette, Magyarországról egy másik veszélyt is látnak:

olyan folyamatok zajlanak a világgazdaságban, hogy újra blokkosodás történhet.

Kijelentette: a világgazdaság blokkosodása ellentétes a magyar érdekkel, Magyarország nem a blokkosodásban, hanem a kollektivitásban, az összekötésben látja a jövőt.