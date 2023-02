Már 2018-ban megjelentek Magyarországon a nyugat-európai szélsőbalos mozgalmárok. Akkoriban a honi baloldali pártok az általuk rabszolgatörvénynek nevezett törvénymódosítás ellen tiltakoztak. A sorozatos tüntetéseket már akkor is segítették Soros György által pénzelt csoportok, és az antifa zászlajai is fellelhetőek voltak a tüntetők között.

Fekete-Győr András például egy ilyen vörös zászló alól dobott füstgránátot a rendőrökre.

Az utcára vitt tömegben a tüntetők között a szélsőbaloldali Antifa-mozgalom tagjai, magukat anarchistának kikiáltó demonstrálók, vörös csillagos pulóvert viselő kommunisták is voltak. Ráadásul az is kiderült, hogy a demonstrálók között számos külföldi személy is jelen volt – írta akkor a Magyar Nemzet az ügyészség által nyilvánosságra hozott felvételek alapján, melyek a Fekete-Győr András ellen emelt vádak alapját is jelentették.