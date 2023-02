Cikkünk frissül!

Iráni tervezésű drónokat gyártanának Oroszországban

Beszámolók jelentek meg egy állítólagos közös projektről Oroszország és Irán között, hogy több drónt gyártsanak az ukrajnai háborúban való használatra. Moszkva és Teherán megállapodott egy olyan gyár felépítéséről Oroszországban, amely legalább 6000 iráni tervezésű drónt készíthet – írja a Wall Street Journal. A jelentés hozzátette, a két ország azt reméli, hogy az új drónok gyorsabbak lesznek, és új kihívások elé állítják Ukrajna légvédelmét.

Később Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszországnak "számos saját programja van pilóta nélküli légi járművek létrehozására különféle célokra. Ezeket a programokat végrehajtják, és Putyin elnök a közelmúltban utasítások listáját fogadta el a pilóta nélküli légi járművek területének fejlesztésére" - tette hozzá.

Az iráni kormány korábban elismerte, hogy korlátozott számú drónt küldött Oroszországba, bár tagadta, hogy az invázió kezdete óta küldtek volna ilyet.

Új fegyveres testület alakul Ukrajnában

"Folytatódik a Nemzetőrség, a Rendőrség és a Határőrség új dandárjainak - a Támadóőrség - megalakítása. Köszönöm mindenkinek, aki érdeklődést mutatott a brigádok megalakítása iránt. Köszönöm mindenkinek, aki jelentkezett! A jó motiváció és a jó kiképzés egyenlő a védelmi és biztonsági erőink azon képességével, hogy visszaszerezzék azt, ami Ukrajnához tartozik" - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Ukrán segítség Törökországnak

Volodimir Zelenszkij éjszakai videójában megemlékezett a törökországi földrengés áldozatairól. Részvétét fejezte ki Recep Tayyip Erdogan török elnök, valamint a szíriai áldozatok hozzátartozói felé, egyben felajánlotta Ukrajna segítségét a túlélők után kutató mentőakciókhoz.

Odessza környékén még áramkimaradások vannak

A hétvégi műszaki hibát még nem sikerült teljesen felszámolni Odessza régióban, ezért a térség nagy részén most is áramkimaradások vannak, de minden érintett szolgálat és a helyreállításban dolgozó szakember azon van, hogy mielőbb helyreálljon a szolgáltatás - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint addig is generátorokat szállítanak a régióba, hogy a legkritikusabb helyeken mégis legyen valamennyi áram.