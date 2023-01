A tájékoztatás szerint a rendőrséget helyi idő szerint délután egy órakor riasztották a belváros peremén található oktatási intézményhez, ahol éppen egy oktatási programot szerveztek a problémás fiatalok számára, amit Will Holmes (művésznevén Will Keeps) rapper hívott életre Starts Right Here (Itt kezdődik) néven.

A helyszínen két válságos állapotban lévő diákot megpróbáltak újraéleszteni, azonban később kórházban belehaltak sérüléseikbe.

A tanárt súlyos sérülésekkel szintén kórházba szállították.

Nagyjából 20 perccel a lövöldözést követően a rendőrség a közelben megállított egy járművet és őrizetbe vett három gyanúsítottat, egyikük elmenekült, de egy kutyás egységgel sikerült elfogni.

Egy szemtanú, akinek irodája az iskola közelében található, a Des Moines Register című lapnak arról számolt be, hogy látott valakit elfutni a helyszínről nyomában rendőrökkel és járőrkocsikkal.

"Minden bizonnyal ez egy célzott incidens volt. Nem volt véletlen" - hangoztatta Paul Parizek rendőr.