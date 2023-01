Egyes élelmiszerboltok a lopások megakadályozása érdekében csipogókat helyeztek el a termékeken, míg mások a drága húsokat már csak csemegepultból árulják. Vannak olyan üzletek, ahol egyenruhás és civil ruhás biztonsági őröket is alkalmaznak a lopások visszaszorítása érdekében, és olyan szabályzatot vezettek be, amely előírja a vásárlók számára, hogy az üzletből való távozás előtt mutassák be a blokkot.