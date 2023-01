Az idei SalzUng farsang ismét az összefogásról szól.

A bevétel (belépők, adománygyűjtő doboz, tombola) teljes összegét az egyesület a salzburgi magyar közösség egyik tagjának, March Barbara családjának megsegítésére ajánlja fel.

A három gyermekes édesanya hosszú ideig tartó betegsége után az elmúlt év végén hunyt el, és bár a férje és gyermekei már Magyarországon élnek, a család megbecsült tagja volt az ausztriai magyar közösségnek. Ahogy azt Medgyesi Éva, a Pitypang Suli vezetője és alapítója elmondta, Barbara volt az egyike azoknak a szülőknek, akik ma már több, mint nyolc éve biztatták, hogy indítsanak el az ott élő gyerekeknek magyar anyanyelvi oktatást Salzburgban is.

A SalzUng farsangi programját 2023. február 4-én, szombaton tartják. A kezdési időpont 16.00 óra, a helyszín pedig Salzburgban a Malteser, az Imbergstraße 31/A szám alatt.

A gyermekeknek idén is tartanak jelmezbemutató felvonulást, de lesznek hagyományos játékok is, és zenés programmal is készül a Brumi ovi óvodapedagógusa, Taskovits Judit - közölte honlapján a Volksgruppen.orf.at.