Karácsony az új bizottsági jelentésről sem tud (videó) Karácsony Gergely egy tavaly februári interjúban azt mondta, hogy nincsen külföldi pénz az ellenzék kampányában, ráadásul arról is beszélt, hogy szerinte ez nem is lenne helyes - írja a Magyar Nemzet. A főpolgármester később azonban elismerte, hogy végig tudta, milyen tevékenységet folytat az Action For Democracy. A Mediaworks szembesítette ezzel Karácsonyt, aki ebben semmi ellentmondást nem lát. A dollárbaloldal újabb botrányáról, az újabb egymilliárd forintról viszont állítása szerint még csak nem is hallott.