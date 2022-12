Beszédes Karácsony Gergely hallgatása is az ügyben, a napokban ugyanis interjút adott Gulyás Mártonnak a Partizán című műsorban, ahol a kérdező nem faggatta a guruló dollárokról vagy arról, hogy miért lépett vissza ígérete ellenére a baloldali miniszterelnök-jelöltek kampányában Márki-Zay Péter javára. Nem került szóba Karácsony 99 Mozgalma és az odafolyt kampánypénzek esete, illetve a korrupciógyanús Városház-gate ügy sem. Annál többet beszélt viszont Karácsony arról, hogy újra szeretné jelöltetni magát a főpolgármesteri posztra. Hangsúlyozta azt is, hogy más ellenzéki vezetőkkel szemben neki nem jelent nagy problémát Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök. Ezenkívül kiemelte azt is, hogy egy közvélemény-kutatás szerint ő a legnépszerűbb jelölt a budapesti városvezetői címre, ám arra nem tért ki, hogy más szervezet még nem nevezett meg aspiránst.

Bár Karácsony az egyedüli esélyesnek tartja magát, egyáltalán nem biztos, hogy a 2019-ben őt támogató pártok ismét felsorakoznak mögötte.

