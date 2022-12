Malmö mellett található Dél-Svédország egyik legnagyobb erőműve, amit hamarosan lebontanak és egy ázsiai erőműbe szállítanak a meggondolatlan energiapolitika miatt. Néhány évvel ezelőtt a szélenergia térnyerése miatt döntöttek úgy, hogy már nem nyereséges az erőmű működtetése – írja a V4NA hírügynökség.

“Hatalmas tőkepazarlás lenne mindezt lebontani. Néhány éven belül sokkal intenzívebb energiatermelésre lesz szükségünk Svédországban, és akkor egy tervezhetőbb megoldásra lesz szükségünk”

– mondta Mikael Nilsson erőművezető.

Jonas Stenlund üzemeltetési igazgató is élesen bírálta a döntést. Úgy véli, hogy “ez a berendezés a legkorszerűbb, ezért érthetetlen, hogy miért kell lebontani és elszállítani az erőművet.

Amint arról már a V4NA is beszámolt, Malmö városa különösen kritikus helyzetben van az energiaválság tekintetében, ugyanis szakértők arra figyelmeztettek, hogy egy nagyobb áramkimaradás esetén Malmőben a legrosszabb esetben több napot is várni kell a rendszer helyreállítására. Több szakértő és vállalat is azt mondta, hogy egy nagyobb lekapcsolás következményei elviselhetetlenek lennének

Ráadásul Malmőben a fent említett okok miatt már nincs lehetőség úgynevezett sziget üzemmódra sem, amely egyfajta áthidaló megoldás lenne a rendszer leállása esetén.

“Az Öresund erőmű képes volt újraindítani Malmö elektromos hálózatát áramkimaradás esetén, és ez volt az egyik oka annak is, hogy jeleztük a szükségességét. Most nincsenek áramforrások a hálózat beindításához, ami azt jelenti, hogy az északi erőművekből érkező villamosenergiára kell hagyatkozni. A legrosszabb esetben órákba vagy napokba telhet, mire újra beindul a rendszer”

– mondta Per Tryding, a dél-svédországi kereskedelmi kamara vezérigazgatója.