De nem a NED-től kapott összeg volt a Partizán egyetlen külföldi finanszírozása, ugyanis a German Marshall Fund (GMF) is pénzelte a csatornát. A GMF meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, továbbá a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán 200 ezer eurós díjazásban részesültek. Saját bevallásuk szerint az előbbit eszközbeszerzésre, az utóbbit az új stúdió kialakítására, illetve új szerkesztőségi iroda felújítására fordították – adta hírül az Origo.