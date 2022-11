Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a politikai testtartások is nagyon felcserélődtek az utóbbi időkben. – Míg korábban a baloldal küzdött az általános választójogért, ma gyakorlatilag tagadja a népszuverenitást, mélységesen lenézi az embereket, megveti a választókat, egyfajta posztmodern elitizmus jellemző rájuk; és populistának minősítik, aki az emberekhez akar szólni – mondta.

Mint jelezte, korábban akik a nők jogaiért küzdöttek, ma azt mondják, nincs is olyan, hogy nő, a szólásszabadság harcosaiból pedig a legelvakultabb cenzorok és szellemi viceházmesterek lettek.

– A vélemények sokszínűségét hirdető internetbajnokokból a korlátozás nagymestereivé, pacifista békegalambból militarista héják lettek – mutatott rá Szánthó. A főigazgató kiemelte, hogy mindeközben a konzervatív oldal lett a józan ész, az átlagos, nyugodt, folyamatos érzékenyítő forradalmaktól mentes életet élni kívánók, a szólásszabadság és a béke képviselője.

– Magyarország kapcsán mindezen felül még azért is frusztráltak a globalizmus szószólói, mert itt politikailag sikeres is a megszerveződő konzervatív, patrióta jobboldal. Ez egyfelől önérdem, másfelől a hazai baloldal önsorsrontásának is köszönhető. Elnézve az egyharmadot, nem csodálkozom a kétharmadon – szúrt oda az ellenzéknek.

– A történelem vége helyett a történelem végéről szőtt ábrándoknak van vége, a történelem folytatódik, a liberális hegemóniára irányuló törekvések a civilizációnkban erősek, ezért tovább kell építkeznünk

– fogalmazott Szánthó, aki aláhúzta: rá kell tudnunk mutatni, hogy a posztmodern liberalizmus valójában egy totalitárius ideológia, mert van egy képe arról, hogyan is kellene – szerintük – működnie a világnak, és ha erre valaki nemet mond, azt meg akarja semmisíteni.

– Ehhez a harchoz tudatosítanunk kell magunkban, hogy jó célokért, Istenért, hazáért, családért küzdünk; sőt a mi céljaink a jó célok, a mi újságírónk a jó újságírók. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség – zárta a beszédét Szánthó Miklós.

