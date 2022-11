A lap arróír, hogy tegnap járt le a pályázati határideje a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) által hirdetett négy hónapos amerikai ösztöndíjprogramnak, amelyre 25 és 38 év között közösségvezetők pályázhattak. A CKA Facebook-bejegyzéséből kiderül, az ösztöndíj négy témakört jár körül: a környezetvédelem, a béke és konfliktusmegoldás, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a nők és nemek közötti egyenlőség kérdéskörét. Az ösztöndíjat az International Research & Exchanges Board (IREX) kínálta, amelynek fő támogatói között ott van Soros György alapítványa, az Open Society Foundations is.

Az IREX fő támogatói között ott van Soros György alapítványa, az Open Society Foundations is

Forrás: Képernyőfotó

Az Open Society Foundations weboldalán látható: a CKA-t az évek során több mint kétmillió dollárral támogatta Soros György.

A CKA-t az évek során több mint kétmillió dollárral támogatta Soros György, míg az IREX-et már 2016-ban is több tízezer dollárral

Forrás: Magyar Nemzet

A weboldalról az is kiderül, hogy 2016-ban Sorosék már támogatták az IREX-et, mintegy 25 ezer dollárral.

Mit csinál a CKA Magyarországon?

A CKA 1994 óta jelen van Magyarországon. Korábban azt a Hallgatói Hálózatot (HaHa) is koordinálták, amelynek tagjai ott voltak a Fidesz Lendvay utcai székháza elleni 2013-as és 2014-es támadáskor és megannyi demonstráción, híd- és campusfoglaláson.

A szervezet belső levelezése alapján pedig nyilvánosságra került, hogy a HaHa aktivistáit az amerikai baloldalhoz köthető szakemberek készítették fel.

Többek között abban kaptak segítséget a diákok, hogy miként gyakoroljanak hatékonyan nyomást a döntéshozókra. A CKA „a 2022-es választás tisztaságáért, a választók felvilágosításáért” úgynevezett „Tiszta szavazás kampányt” indított, a szintén Soros-hálózatba tartozó TASZ-szal, a Political Capitallel és a balliberális előválasztást lebonyolító aHanggal. Utóbbi alapítóinak egyike egyébként nem más, mint Varga Máté, a Civil Kollégium Alapítvány elnöke.

„Reméljük tudják hasznosítani”

Az amerikai milliárdos a baloldali pártok közvetett támogatása mellett tehát indirekt módszerrel is igyekszik befolyásolni a közhangulatot Magyarországon: mégpedig civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal, tengerentúli kiképzésekkel. Az amerikai ösztöndíjat meghirdető CKA Facebook-posztjai például arról tanúskodnak, ők is részt vettek – a Demokratikus Koalíció és a Soroshoz köthető Amnesty International mellett – a pedagógustüntetések szervezésében.

Újabb szolidaritási tüntetés a pedagógusokért vasárnap, október 23-án! Újabb országos pedagógussztrájk október 27-én! Te is szerveznél, de nem tudod hogyan? Jelentkezz a PDSZ-szel (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) közös Akciótervező műhelyünkre október 24-én!

– írták egy Facebook-posztban.

Egy másik bejegyzésben arról számoltak be, hogy a CKA és a PDSZ „megtartotta az akciótervező online műhelyt a pedagógusoknak, szülőknek és a téma iránt érdeklődőknek”. Mint kifejtik, az eseményen arról is szó esett, hogy „akkor jó egy akció, ha sokakat elér, a döntéshozókhoz eljut és konkrét követeléseket is megcéloz, és arról is ötleteltek a résztvevők, hogy milyen kreatív akciókat lehet megvalósítani egy számunkra fontos ügy érdekében. Reméljük, hogy hasznosítani tudják a résztvevők a pedagógusmegmozdulások során!”