ez a film váratlan módon időszerű figyelemfelhívás is, arra, hogy még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is sokat tehetünk. "Akkor is, ha mindenki ellenünk van, akkor is, ha államok vezetői nem ismerik fel, hogy a tisztességes béke az egyetlen lehetséges út. Akkor is, ha térdre akarnak kényszeríteni, és akkor is, ha nem tisztelik szuverenitásunkat"