Jövő héten indul az új, Magyarország iránt érdeklődő külföldi közönségnek szóló podcastom The Bold Truth About Hungary címmel – jelentette be a közösségi oldalán Kovács Zoltán.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a podcastban szereplő vendégekkel a hagyományos kormányzati kommunikáció nyújtotta kereteket némileg átlépve fogják bemutatni a magyar álláspontot – legyen szó uniós pénzekről, nemzetpolitikáról vagy akár a szomszédunkban zajló háborúról.

Tartsanak velünk, érdemes lesz! – zárta bejegyzését.