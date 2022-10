Cikkünket frissítjük!

Az interjút itt nézheti meg:

– Vannak, akik arról beszélnek, hogy a háborút meg kell nyerni, míg mások, mint Magyarország, arról beszél, hogy tűzszünetre van szükség – közölte a Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című péntek reggeli műsorában.

A miniszterelnök hozzátette: Magyarországnak nem kell elmagyarázni, hogy milyen lehet most harcolni az oroszok ellen, hiszen mi tudjuk, milyen volt a szovjet brutalitás ellen.

– A szabadságunk elérését 1956-ban is egy béketárgyalásban reméltük – rögzítette a kormányfő. Mint mondta, van egy béketábor Európában, akik ezt a logikát követik.

"Tűzszünet kell és béketárgyalások, ez hozná el a gazdasági megnyugvást is"

– fogalmazott. Van egy béketábor: Ferenc pápa, amerikai republikánusok, üzletemberek, Kissinger. A tisztességesebb árakhoz a békével jutunk el. Nem sok jó szankciót láttunk eddig a világban – mondta Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy Magyarország részletesen megnézi az asztalra kerülő szankciókat. Mindent megvizsgálunk, és ha hazánk számára hátrányos szankciókat látunk, akkor felvesszük a küzdelmet. – Nő az elégedetlenség, így az európai kormányfők között is egyre többen mondják, hogy nem ezt ígérték – hívta fel a figyelmet.

Most már nem Magyarország az egyetlen, amelyik felteszi a kérdést, hogy mi folyik itt

– mondta a miniszterelnök a brüsszeli szankciókról. Hangsúlyozta, hogy mindezen az USA nyer, Oroszország nem veszít, Európa viszont egyre rosszabb helyzetbe kerül.

– A mi nézőpontunk szerint ez terrorcselekmény – beszélt az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásáról a miniszterelnök. Jelezte: az utolsó nagy kapacitású gázvezeték, a török vezeték, továbbra is gázt szállít Magyarországra. Ha pedig ezt felrobbantanák, akkor azt terrorista cselekménynek tekintenék.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Orbán Viktor közölte, az, hogy gázvezetékeket robbantottak fel, súlyos dolog. Ez terrorcselekmény, és amely állam ebben benne volt, az terrorista állam - tette hozzá. "Velem nem etetik meg, hogy nem tudják, mi történt, mert ma a műholdakról a lakásokba is be lehet nézni. Nekünk az a fontos, hogy az utolsó nagy kapacitású vezeték, ami gázt hoz, az a Török Áramlat. Ha ezt működésképtelenné teszik, akkor azt terroristatámadásnak tekintjük, és úgy is lépünk fel."

Felére kell csökkenteni az inflációt

A mostani egy szankciós infláció - mondta a kormányfő. Ha az EU belátná, hogy változtatni kell a szankciós politikán, akkor néhány napon belül bizonyos termékek ára a felére esne - tette hozzá.

Ha a brüsszeli bürokraták másként járnak el, akkor nem lenne ilyen magas a mostani árszint.

Láttam már ilyet, 1998-ban már 15 százalék felett volt az infláció, és azt sikerült csökkenteni. Nem szabad hagyni az inflációt, harcolni kell ellene. A következő év végére legalább meg kell felezni az inflációt, és legalább egy számjegyűnek kell lennie, erre utasítottam a pénzügyminisztert és az MNB-t - mondta a kormányfő.

Két tábor van

Orbán Viktor a nemzeti konzultációról azt mondta, hogy egy nemzetközi csata kellős közepén vagyunk.

Az egyik tábor hisz a szankciós politikában, mert az meghozza az eredményt, míg a másik tábor megváltoztatná a szankciós politikát.

Orbán közölte, ha nincsenek válaszok a szankciós politika eredményére, és idejére, akkor azokat nem tudjuk támogatni. A kormányfő szólt arról is, hogy hat hónapig zavartalanul tudna most működni Magyarország, ha nem érkezne nyersanyag. A szankciókat nem demokratikus módon vezették be, mert arról az európai elit döntött - tette hozzá.

Mi a legfontosabb kérdésekbe mindig megkérdeztük az embereket. Orbán Viktor kifejtette, hogy mindig megpróbáltak nemzeti egyetértést létrehozni bizonyos kérdések mentén.

Ez lenne az érdekünk

Orábn Viktor a migrációról azt mondta, a Frontex nem tudja megoldani a határvédelmet, mert a Frontex egy utazási ügynökség.

Nekünk arra van szükségünk hogy fizikai erővel meg tudjuk védeni a határt, és az adott állam beleegyezése nélkül senki ne tudjon bejönni.

A kormányfő elmondta, majdnem 200 ezer illegális határátlépési kísérlet történt idén. Már-már a 2015-ös nagy migrációs inváziós hullámra emlékeztető számok vannak.

A megoldás az lenne, hogy Szerbia déli határát védjük, és ott lenne a konfliktus magva.

Ide migránsok nem jönnek

A szolidaritási mechanizmus valójában azt jelenti, hogy szétosztjuk egymás között a migránsokat - mondta a kormányfő. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és ezt eddig mindig sikerült megakadályozni - tette hozzá. Itt menekülttábor nem lesz, nem fognak migránsok ide jönni - mondta Orbán Viktor.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán