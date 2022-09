🇹🇷🇬🇷 A THREAD ON THE CARAVAN OF LIGHT: A CONVOY OF 100,000+ MIGRANTS SEEKING TO ENTER THE EUROPEAN UNION VIA A MASS MOBILISATION EFFORT TO STORM THE GREEK BORDER (23/09/2022):#Caravan_of_Light #Convoy_of_Light #قافلة_النور pic.twitter.com/a6rB8zXzqO