Kedden egy budapesti szállodában tartott sajtótájékoztatót Michael O'Leary, a Ryanair ír diszkont légitársaság vezérigazgatója, aki bejelentette, továbbra is idiótának tartja a magyar kormány extraprofitadóját, amit a jövőben is áthárítanak az utasokra és még útvonalakat is bezárnak miatta.

