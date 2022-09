A kezdeményezés ötletgazdája és önkéntes szervezője kiemelte: a magyar–román határt elhagyva Böjte Csaba három gyermekotthonába is befutnak. A nagyszalontai, a nagyváradi és a székelyhídi otthonokat érintik, ahová adományokat is visznek. A nehéz sorsú gyermekek sporteszközök mellett egy-egy új cipőt is kapnak – közölte.