A nemzetközi progresszív baloldal mindent megtesz, hogy elkerülje a jelenleg elkerülhetetlennek tűnő jobboldali fordulatot Olaszországban. Többek közt a Korányi Dávid által alapított Action for Democracy is aktív pénzügyi támogatást nyújt olyan civil szervezeteknek, amelyek egyértelműen az olasz baloldalhoz köthetők.

Az Action for Democracy már a magyar választásokba is megpróbált beavatkozni.

Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje maga ismerte be, hogy százmilliók érkezhettek az országgyűlési választási kampányban a mozgalmához. Ráadásul Hódmezővásárhely polgármestere maga vallotta be, hogy a támogatás az Action for Democracytól érkezett, és még a választási kampány után is kapott pénzt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a Soros Györgyhöz köthető szervezettől. Márki-Zay érvelése szerint az MMM nem párt, ezért a szervezet nyugodtan elfogadhat külföldről érkező támogatásokat. A Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom pedig egyes becslések szerint ötszázmilliót is kaphatott az amerikai civil szervezettől. Az Action for Democracy „hagymázas összeesküvés-elméletnek” nevezte a magyar választásokba történő külföldi beavatkozás vádját.