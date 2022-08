Újabb PzH2000 típusú önjáró löveg érkezett a Magyar Honvédséghez – közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a magyar kormány által létrehozott honvédelmi alap lehetővé teszi, hogy a korábban elindított haderőfejlesztési program „a háborús infláció és a globális gazdasági nehézségek ellenére” az eddiginél erőteljesebben folytatódjon. Ennek újabb állomásaként szerdán a második PzH2000 típusú önjáró löveg érkezett meg; segítségével folytatódhat a páncélos és tüzérségi erő újjáépítése.

„Aki szeretné közelről is megcsodálni” a Magyar Honvédség megújult tüzérségi erejének legújabb szerzeményét, szombaton a Városligetben megteheti – írta a miniszter.

Az állalapítás ünnepi programjait ismertető honlap, a szentistvannap.hu oldal szerint szombaton a „Varázsliget” programsorozat keretein belül a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen is különböző programokkal várják a gyermekeket és a felnőtteket is. A kulturális programokon kívül játékos honvédségi bemutatók, például lézerlövészet is várja a kicsiket és a nagyokat.