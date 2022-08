Miért van arra szükség, hogy ilyen gyakran találkozzanak a konzervatívok? Az Origo hírportál kérdésére Szánthó Miklós így válaszolt:

Nem pusztán szükség van rá, hanem igény is. Míg egy évvel ezelőtt még csupán arról beszélhettünk, hogy szükség van a konzervatívok nemzetközi együttműködésére – annak érdekében, hogy szembeszálljunk a totális hegemóniára törő baloldal támadásaival az alapértékeink ellen – ma már elmondhatjuk, hogy ez az összefogás megvalósult. A feladatunk immár abban rejlik, hogy bővítsük azt, hatékonyabbá tegyük. Ebben a munkában óriási része van a CPAC konferenciasorozatnak, hiszen – túlzás nélkül állíthatjuk – ez a világ legbefolyásosabb közéleti és politikai rendezvénye, melynek állomásai rendre a jobboldali intellektuális élet gigászait sorakoztatják fel.

Hozzátette, hogy a konferenciasorozat sikerét semmi nem bizonyítja jobban,

mint azok a dühkitörések, hisztérikus kirohanások, melyek a nemzetközi fősodratú sajtóban megjelentek. A baloldal attól fél, hogy nem csupán kölcsönvettük kedvenc fegyverüket – a hálózatépítést –, de ráadásul ügyesebben is használjuk, mint ők. A konzervatív konferenciákat rendre nagyobb figyelem és intenzívebb intellektuális pezsgés, lelkesedés jellemzi, mint a progresszív, posztmodern baloldal elitista, gyakran unalomba fulladó rendezvényeit.

A CPAC nem más, mint a liberális globalizmus legszörnyűbb rémálma: a nemzeti erők nemzetközi együttműködésének megtestesítője.

Szánthó Miklós szerint az, hogy idén Orbán Viktor tartja a CPAC Texas általános ülésének nyitóbeszédét, és a magyar miniszterelnök lesz az első konferencianap kiemelt felszólalója hatalmas, de "távolról sem váratlan, pláne nem érdemtelen" megtiszteltetés Magyarországnak.

Az elmúlt bő évtizedben a magyar jobboldal a nyugati világ legsikeresebb politikai közösségévé nőtte ki magát. Ennek megfelelően az USA-ban is felfigyeltek a magyar nemzeti oldal győzelmeire és elvitathatatlan érdemeire. Orbán Viktor szavainak így egyre nagyobb súlya lett a konzervatív világ szemében

– fogalmazott Szánthó Miklós.

Ma már az amerikai jobboldalon is úgy tekintenek a magyar kormányfőre, mint a szabadság, a valódi nyugati értékek bajnokára és a konzervatív mozgalom egyik kiemelkedő vezéregyéniségére

– mondta.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a hazánkat érő rendszeres baloldali támadásokról is kifejtette a véleményét.

Nincs semmi új abban, hogy hazánk a liberális globalisták kereszttüzében van, azonban most különösen hisztérikusnak, erőszakosnak tűnnek ezek a kirohanások. E mögött a jelenség mögött két okot vélek felfedezni. Egyfelől a Magyarország elleni támadásokkal saját katasztrofális baklövéseikről igyekeznek elterelni a figyelmet. Másrészt arról is szó van, hogy a progresszivekben tudatosult, hogy a nemzeti erők nemzetközi együttműködése beindult. Ezt bizonyítja az is, hogy ma már nem ritka, hogy a Fox News – első sorban Tucker Carlson –, vagy olyan neves internetes véleményvezérek, mint Candace Owens kiálljon Magyarország védelmében. Feltűnhetett a nemzetközi baloldalnak az is, hogy az olyan magyar konzervatív intézetek, mint az MCC vagy a Danube Institute – de engedje meg, hogy, kicsit hazabeszélve, az Alapjogokért Központot is idesoroljam – kiváló nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki az elmúlt években. Mindez egyfajta pánikreakciót váltott ki a progresszívek körében

– fogalmazott Szánthó Miklós az Origónak.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőt mond a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary elnevezésű, kétnapos konzervatív politikai fórum második napján a Bálna Budapestben 2022. május 20-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd