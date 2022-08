Szabó Bálint augusztus 20-ra szervezett demonstrációt, amire 1800 traktort vártak, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a munkagépek nem érkeznek meg, lincshangulat alakult ki. Sokan szélhámossággal vádolták meg a szervezőt. Szabó saját elmondása szerint azóta is a helyszínen van, ott is alszik. Viszont azóta már megérkezett egy traktor, ami után sok játéktraktort is felsorakoztattak.

Szabó arról tájékoztatta a Mediaworks–Hírcentrumot, hogy ezeket néhány szimpatizáns hozta. Szabó külön örömének adott hangot, hogy szerinte az akciójával – ahol a kezdetekkor is csupán pár száz fő jelent meg – sikerült megmozgatni számos társadalmi csoportot. Mint mondta, ő minden demonstrációt támogat, és kész bárkivel együttműködni, aki békés tüntetést szervez. Külön szót ejtett a pedagógusokról, hiszen erkölcsi kötelességének nevezte, hogy támogassa őket és a zászlajára tűzze követeléseiket, így a jövő héten esedékes tiltakozás mellé is beállt.

Mint emlékezetes, Szabó Bálint idén februárban azzal került a figyelem középpontjába, hogy a gyanú szerint a gazdákon akart nyerészkedni. Szabó cége, a Likvid Kontroll Kft. munkatársai állítólag arra próbálták rávenni a gazdákat, hogy tíz százalékos közvetítői jutalékot fizessenek a nekik járó agrártámogatások után.