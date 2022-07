Közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: "A liberális mainstream ki nem állhat minket, hiszen mi nem vagyunk ideológiailag olyan dogmatikusak, mint ők".

Mi konzervatívok vagyunk és keresztény értékrendre alapítjuk a politikánkat, és mindezt sikerrel tesszük - jelentette ki, hozzátéve: a liberálisok ezt a kombót egyszerűen képtelenek megemészteni.

Ráadásul időről időre bebizonyosodik, hogy a legnagyobb és legfontosabb ügyekben nekünk lett igazunk - folytatta - így van ez a gazdaság terén is, így van ez az energia terén is, így volt ez a migráció terén is.

Szijjártó Péter elmondta: talán a legjobb bizonyítéka a kétszínűségnek az, hogy amikor fontos kérdések vannak az Európai Unió asztalán, például legutóbb az olajembargó kérdése, a szankciókkal kapcsolatos döntések, akkor több külügyminiszter kolléga jön oda hozzám, az ülések előtt és kérdezi: - Ugye, Péter, ki fogtok tartani?