Jelentős összegeket tehet zsebre Gyöngyösi Márton, a Jobbik újonnan megválasztotta elnöke, aki európai parlamenti képviselőként már eddig sem kereshetett rosszul. Jakab Péter pártbéli utóda EP-képviselői munkájával nagyságrendileg két és fél millió forintot keres. Bár azt nem tudni hivatalosan, hogy a Jobbik aktuális elnöke mekkora tiszteletdíjat kap a párttól, de könnyen elképzelhető, hogy Gyöngyösi Márton legalább annyit keres, mint a miniszterelnök vagy a házelnök - számol be róla a Magyar Nemzet. Ismert: a parlament a múlt hónapban döntött arról, hogy a jövőben a kormányfő havi illetménye megegyezik az Országgyűlés elnökének tiszteletdíjával, ami jelenleg 3,5 millió forint.

Gyöngyösinek amiatt sincs oka panaszra, mert a képviselői tiszteletdíjon felül az Európai Parlament további juttatásokat is biztosít a képviselőknek, így még nagyobb az összeg, amit a Jobbik elnöke Brüsszelből kap.

Az alapfizetést feljebb tornázhatják a képviselők a több mint százezer forintos napidíjjal, amely azért jár, ha Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végeznek, vagy legalábbis aláírják a jelenléti ívet. Másrészt a képviselőknek az útiköltségeiket is megtérítik, mert az európai parlamenti ülések többsége Brüsszelben vagy Strasbourgban van. Emellett a távolság és az utazás időtartama függvényében átalányjuttatásban is részesülnek a további utazási költségek fedezéséhez, de a képviselőknek költségtérítést nyújtanak abban az esetben is, ha a munkájuk során saját tagállamukon kívülre kell utazni.

Az irodai költségeket is fedezi az EP, a képviselők pedig hivatalos ügyben Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt használhatják a testület járműparkját, illetve az orvosi kiadásaik kétharmadának megtérítésére is jogosultak. Végkielégítések terén is bőkezű Brüsszel: a távozó képviselők jogosultak úgynevezett mandátum végével járó juttatásra, ami a rendelkezések szerint minden, a parlamentben töltött év után plusz egyhavi fizetés értékének felel meg.

Ha tehát Gyöngyösi úgy döntene, hogy az elnöki teendői miatt lemond a brüsszeli mandátumáról, a háromévnyi szolgálata után hét és fél millió forintot kaphatna kézhez. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy Gyöngyösi ott akarná hagyni a jól fizető EP-képviselőséget. Erre utal, hogy az újdonsült pártelnök a héten az Indexnek adott interjúban, amikor arról kérdezték, Brüsszelből lehet-e pártot vezetni, csak annyit felelt: ez „prioritások, munkaszervezés és elhatározás kérdése”.

Borítókép: Gyöngyösi Márton, a Jobbik képviselője az Európai Parlament strasbourgi épületében 2019. július 16-án.

MTI/Koszticsák Szilárd