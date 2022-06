Görögországba repült Szijjártó Péter, ahol többféle témában is tárgyal az athéni kormány tagjaival. Mint Facebook-oldalán írta, Európa keleti felének energiaellátása, a Nyugat-Balkán integrációja és az ukrajnai háború következményei szerepelnek a mai görögországi tárgyalások napirendjén.

A tárcavezető görög kollégájával, Níkosz Déndiasszal közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus hatásai globális válságokat eredményezhetnek az élelmiszer- és az energiaellátás terén, és Görögországnak mindkét krízis kezelésében fontos szerepe van.

Rámutatott, hogy a magyar kormány az energiaellátást "racionális, fizikai és matematikai", nem pedig "ideológiai vagy filozófiai" kérdésnek tekinti, ezért sem támogat egyetlen olyan javaslatot sem, amely veszélybe sodorná hazánk ellátását.

Kiálltunk amellett, hogy kőolajat vásárolhassunk Oroszországból, és fel sem merülhet, hogy ne vásárolhassunk földgázt az oroszoktól. Ezzel párhuzamosan természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy minél több forrásból és útvonalon álljon rendelkezésre földgázszállítási lehetőség, de ehhez sok beruházásra, sok pénzre és sok időre van szükség - mondta.

Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország számára két reális forgatókönyv létezik a diverzifikációra, a kelet-mediterrán medencéből vagy az Azerbajdzsánból származó földgáz, és mindkét irányból kizárólag Görögországon keresztül történhet a szállítás, azonban ehhez is infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.

Ennek kapcsán üdvözölte, hogy kibővítették a Görögország és Bulgária közötti szállítási kapacitást, de szerinte ez még nem elégséges, ugyanis a közvetlen görög-magyar fizikai kapcsolat megteremtéséhez, a déli szállítási folyosó eléréséhez más országoknak is el kell végezniük a "házi feladatukat".

"Mindaddig, amíg ez nincsen így, addig be kell látnunk, hogy az orosz vezetékes földgáznak nincsen alternatívája, és ezzel kell számolnunk a jövőben is" - vélekedett.

A miniszter ezt követően kijelentette, hogy ha nem sikerül növelni az orosz és az ukrán gabona kivitelét, akkor súlyos éhínség alakulhat ki a világ számos, egyébként is instabil térségében, amelyek már jelenleg is migrációs kiinduló területeknek számítanak. "A gabonaexport visszaesése újabb, minden eddiginél súlyosabb migrációs hullámokkal fenyeget" - figyelmeztetett.

Aláhúzta: a nyugat-balkáni útvonalon folyamatos nő a bevándorlók száma, s nagy erőfeszítésekre van szükség Magyarország és Görögország részéről is az Európai Unió külső határainak megvédéséhez.

Kitért arra is, hogy mindkét ország jól érti a háború súlyosságát, már csak azért is, mert jelentős létszámú magyar és görög kisebbség is él Ukrajnában. "Abban vagyunk érdekeltek, hogy minél előbb béke legyen, ez a nemzeti érdekünk" - szögezte le.

A kétoldalú kapcsolatot kiválónak nevezte, amit jól mutat, hogy a kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött. Továbbá bejelentette, hogy a kormány támogatja Görögország pályázatát az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára.