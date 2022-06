Az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese szerint Washington aggódva figyeli az Oroszország elleni sorozatos szankciókat - számolt a Lenta.

"Csak az Egyesült Államokban szankciók ezreit vezettük be orosz intézményekkel és magánszemélyekkel szemben. Azonban sokkal több emberre van szükségünk ahhoz, hogy kielemezzük az orosz szankciók hatását, nemcsak Oroszországra, hanem a globális piacra nézve is" - mondta Adewale Adeyemo.

Az amerikai pénzügyminiszter-helyettes szerint Amerikában egyre inkább aggódnak azon, hogy milyen hatásai lesznek az eddig bevezetett szankcióknak a világgazdaságra nézve.

Úgy gondolja, hogy sokkal több elemzésre lenne szükség ahhoz, hogy a szakemberek pontosan megértsék, milyen összefüggésben állnak egymással a szankciók és a különböző világpiaci folyamatok.

Mint ismert, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is elszabadult a háborús infláció, amelyhez a nyugati szankciók is hozzájárultak. Emellett az energiaárak területén is hasonló helyzet tapasztalható, ami számos országban vezetett elképesztő üzemanyagár- és rezsinövekedéshez.

Borítókép: Adewale Adeyemo (Jim Lo Scalzo/POOL/AFP)