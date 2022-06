– Az elmúlt években több fontos, ám eltérő módszertannal készült tanulmányt láttunk a zsidó közösségek életéről. Nehéz volt ezeknek a felméréseknek az eredményeit ebbe a tudományos, összehasonlító adatbázisba illeszteni, és még nagyobb kihívást jelentett a különböző tanulmányok adataiból egységes, objektív mércét megállapítani, hogy valóban javuljon a zsidó közösség és az egyének élete is a hazájukban – mondta Menachem Margolin rabbi, az Európai Zsidó Szövetség (EJA) elnöke, a magyarországi partnerükkel, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség–Magyar Zsidó Szövetséggel közösen rendezett konferencián, írja a Magyar Nemzet. Rámutatott arra, hogy Európában a zsidó közösségek egyik legnagyobb problémája a vallásszabadság korlátozása, a konferencia célja, hogy a zsidó közösségek vezetői megosszák egymással kihívásaikat, és a résztvevők közös akciótervet állítsanak össze a zsidó közösség védelmében.

– Az elmúlt években a magyar zsidók azt érezték, hogy javult a közbiztonság helyzete, és örülünk, hogy az Európai Zsidó Szövetség jelentése is ezt erősíti meg

– jelezte a konferencián Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség–Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija. Mint jelezte, a zsidó közösség és a magyar kormány közötti szoros együttműködés azonnali és közvetlen javulást eredményezett a zsidóság biztonságában, beleértve egyebek között az alkotmányos és törvényi változásokat és azt, ahogyan a rendőrség kezeli az antiszemita incidenseket. – A zsidó közösség és a kormány közös munkája a záloga annak, hogy csökkenjenek a magyar társadalomban a zsidókkal szembeni negatív érzelmek és vélemények – tette hozzá Köves Slomó.

A tanulmány az elmúlt években készült felméréseket súlyozva, az európai kormányok tevékenységét illetően állított fel egy sorrendet, amely szerint azon tizenkét ország közül, ahol a legtöbb zsidó él Európában, a zsidók életkörülményeire vonatkozóan Olaszország mögött Magyarország a második legjobb eredményt érte el.

Emellett Magyarországon tapasztaltak a legkevesebben antiszemita támadásokat, továbbá hazánkban érzik magukat a legnagyobb biztonságban a zsidó közösség tagjai, illetve a szabad vallásgyakorlás tekintetében is pozitívan teljesített hazánk a felmérésben.

– Magyarország a zsidóság szempontjából is Európa egyik, ha nem a legbiztonságosabb országa – jelentette ki Semjén Zsolt a konferencián elmondott beszédében. A miniszterelnök-helyettes közölte: Magyarország továbbra sem enged semmifajta antiszemita jelenségnek, legyen az szélsőjobboldali, szélsőbaloldali, dzsihadista jellegű vagy Izrael-ellenesség. – A zsidó felekezetek és a magyar állam viszonya tökéletesen rendezett, minden zsidó intézményt, óvodát, iskolát, kórházat, szociális intézményt az állam finanszíroz, pontosan úgy, mint a hasonló feladatot ellátó állami intézményeket – húzta alá.

– Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van, a holokauszt tananyag az iskolákban, természetesen van emléknapja, a gyűlöletbeszéd elleni törvény pedig garantálja, hogy ne lehessen tagadni vagy relativizálni a holokauszt szörnyűségeit

– közölte Semjén Zsolt. Hozzátette: az Izrael-ellenességet is az antiszemitizmus egy fajtájának tekinti, és biztosította a zsidó közösséget, hogy a kormány fellép ellene Magyarországon és az Európai Unióban is. – Izrael számíthat Magyarországra, az Európai Unión belül is „megvétózunk minden olyan lépést, amely igazságtalanul támadja Izraelt” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

