Az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben eluralkodott a bűnözés a Párizs szívében, az Eiffel-torony tövében lévő Mars-mező nevű közparkban, valamint a Szajna túloldalán lévő Trocadéro téren. Az első számú célpontok turisták, meglopják és becsapják őket. A CNews nevű hírportál még áprilisban számolt be róla, hogy rendkívül megromlott a közbiztonság az egyik legfrekventáltabb látványosság környékén, a helyzet különösen az esti órákban és éjjel rossz, ezért a 7. kerület polgármestere, Rachida Dati biztonsági okokból azt kérte a hatóságoktól, hogy a parkot éjszakára zárják be – írja a V4NA.

Sajnos erre az intézkedésre nem került sor és a helyzet a turistaszezon beköszöntével egyre rosszabbra fordult, megsokasodtak a csalók és illegális árusok, akik mind a turisták becsapására utaznak és egyre több az erőszakos cselekedet is.

Ám nem csak a Mars-mezőn romlott meg a közbiztonság, a 16. kerületben, a Szajna túlpartján lévő Trocadéro téren is megszaporodtak az utóbbi időben a rablások, több turistától is ellopták a bűnöző bandák tagjai a mobiltelefonjaikat és ékszereiket, sőt, erőszakos támadásra is sor került, írja a Le Parisien. A cikkből kiderül, hogy a hétvégén tizenkét elkövetőt vettek őrizetbe, két tolvaj épp az arra járőröző rendőrök szeme láttára tépte ki az ékszert egy turista nyakából. Ezzel azonban még nem ért véget a dolguk, ugyanis pár perc múlva egy vérző fejű férfi kért tőlük segítséget, akit egy fiatalokból álló banda támadott meg és akinek el akarták venni a táskáját. Ellenállt, de ekkor rátámadtak és törött italos palackkal sebesítették meg. Szintén azon a környéken egy harmadik bűncselekmény is történt, mindössze pár óra leforgása alatt, két turista arról számolt be a rendőröknek, hogy fiatalok kikapták a kezükből a mobiltelefonjukat, majd elfutottak. A prefektus tájékoztatása szerint a Trocadéro parkban öt személyt tartóztattak le, de a Le Parisien úgy tudja, hogy a környéken összesen tizenkét személyt vettek őrizetbe egyetlen éjszaka leforgása alatt.

#StopAuxVols | Cette nuit, les 👮‍♂️👮‍♀️ de la DSPAP sont intervenus dans les jardins du #Trocadéro pour plusieurs faits de vol à l'arraché (colliers, montres, téléphones et sacs).

➡️ 5 interpellations#VotreSécuritéNotreQuotidien pic.twitter.com/qemb9vnCAO — Préfecture de Police (@prefpolice) June 10, 2022

A Le Figaro szintén beszámolt a történtekről, hozzátéve, hogy a francia főváros sok más turisztikai látványosságához hasonlóan a Place du Trocadéro is veszélyes környéknek számít a zsebtolvajok miatt, akik sok esetben úgynevezett kísérő nélküli kiskorú migránsok. A Synergie-Policiers nevű rendőrszakszervezet Twitter-bejegyzése alapján azonban ezek a fiatalok valójában nem kiskorúak, hanem olyan nagykorú migránsok, akik engedély nélkül tartózkodnak az ország területén. Hozzáteszik, hogy a rendőrség naponta szembesül a kábítószerfüggő, kivételesen erőszakos elkövetőkkel, akik büntetlenül hajtják végre Párizsban az ilyen jellegű támadásokat.

Ces « jeunes » sont en réalité des majeurs qui demeurent sans droit ni titre sur le territoire national. Poly toxicomanes, ultra violents, aux mœurs moyenâgeuses, ils multiplient les agressions en toute impunité. La #Police y est confrontée quotidiennement. #Trocadéro #MNA https://t.co/mKsWHFWCSQ — Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) June 12, 2022

