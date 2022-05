Gyüre Csaba országgyűlési képviselő mentette ki Szilágyi György élettársát a jobbikos disznótoron az őt megerőszakolni akaró Földi István kezei közül - derült ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Szilágyi elmondta azt is, hogy ezután az első parlamenti ülésen személyesen beszélt Jakab Péterrel és kabinetfőnökével - egyben a Jobbik elnökének élettársával - Molnár Enikővel. Vagyis Jakab, állításával ellentétben tudott az erőszak kísérletéről.

Bíztak a Jobbik vezetőségében, ezért nem tettek sokáig feljelentést - mondta Szilágyi György, a Jobbik alelnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Utalt arra is - bár konkrétan kérdésre sem erősítette meg - , hogy a választási kampány miatt nem beszéltek róla korábban, nehogy rájuk fogják, hogy miattuk szerepelt rosszul a baloldal.

Szilágyi György elmondta, hogy az esemény egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jobbikos rendezvény volt, őt ezért nem hívták meg rá. Élettársa Gyüre Csaba asszisztenseként volt ott, és Gyüre volt az, aki betört a szobába, és kimentette onnan a fiatal nőt. Szilágyi nem nevezte meg, de szavaiból egyértelműen kiderült, hogy Földi István volt az erőszakoló, ahogy azt tegnap az Origo megírta. Földi Jakab jó barátja, ezen a videón is együtt táncolnak:

Másnap reggel fél nyolckor Földi már felhívta Szilágyit, és azzal próbálta mentegetni magát, hogy részeg volt. A Jobbik alelnöke a legelső parlamenti ülésen szólt előbb Molnár Enikőnek, Jakab szeretőjének és kabinetfőnökének, majd Jakabnak is, vagyis biztosan kezdetektől tudtak a történtekről. Már csak azért is, mert Szilágyi szavaiból kiderült, biztos abban, hogy Gyüre is szólt a Jobbik elnökének.