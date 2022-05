„Szombaton tisztújítás lesz a Jobbikban. Ma meg is érkezett a fideszes nehéztüzérség, hátha… Soha ne higgy a Fidesz-médiának. Hazudnak! A jogi lépéseket természetesen most is megteszem” – mindössze ezt írta Jakab Péter csütörtökön, az együttérzés cseppnyi jele nélkül, miután a sajtóban megjelent, hogy

a párt egyik vezető politikusa, Jakab bizalmi embere megpróbált megerőszakolni egy 24 éves nőt a Jobbik egyik rendezvényén.

A botrány kirobbanása óta egy teljes nap telt el, többen megnevezték a lehetséges elkövetőt, esetleges bűntársát, a fiatal lány megmentőjét,

a Jobbik elnöke pedig amellett, hogy tagad és vádaskodik, még a látszatát sem mutatja annak, érdekli-e, mi is történhetett valójában a Jobbik rendezvényén egy fiatal nővel.

Jakab Péter semmilyen együttérzést nem mutat az áldozat felé, fel sem merül, hogy kivizsgálja a történteket, kiderítse, mi igaz a sajtóhírekből. Jakab csak azt tette szóvá, hogy a botrány a Jobbik elnökválasztása előtt két nappal tört ki, ami szerinte nem véletlen - írja a Magyar Nemzet.

Szexuális zaklatás

Ismert, a Bors online információi szerint tavaly decemberben a párt csapatépítő disznótort tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpösön, ahol Szilágyi György volt országgyűlési képviselő, a Jobbik egyik alelnökének élettársát megpróbálták megerőszakolni. A lap azt írta,

az ügyben született hivatalos iratok szerint a Jobbik egyik vezető politikusa, miután a hölggyel közölte „de szerencsés ez a Szilágyi”, felcsalta őt egy szobába. Itt gyorsan levetkőzött, majd áldozatát a falhoz szorítva, fizikai erejét kihasználva, nemi szervét elő véve meg akarta erőszakolni. Az áldozat segélykiáltásaira lett figyelmes egy másik jobbikos politikus, egy országgyűlési képviselő (!), aki végül kiszabadította a hölgyet. Ő lehet a büntetőeljárásban a vád első számú tanúja.

Az áldozatnak egyébként utólag lett gyanús, hogy Szilágyi Györgyöt külön kérése ellenére sem hívták meg az ököritófülpösi rendezvényre.

A megszerzett hivatalos beadványok alapján a Bors jogi szakértői egyértelműen bűncselekménynek, „nemi erőszak megkezdett kísérletének” minősítették az ügyet. Márpedig a magyar büntetőjog szerint „a kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni”. Így a Jobbik politikusa alapesetben akár 8 év börtönt kaphat.

A Borsonline úgy tudja, hogy az ügyben már megkezdődött a nyomozás.

A cikkből az is kiderült, Jakab Péter maga is tudhatott a nemi erőszak kísérletéről, igaz, nem azonnal értesült párttársa botrányos viselkedéséről, de csak azért, mert – miként a Bors fogalmazott – ekkor, az egyik hivatalos beadványban rögzítettek szerint „olyan részeg volt, hogy egyik testőre sem tudta talpra állítani”.

Az ügyben eddig született dokumentumok, beadványok még számos további botrányos és megdöbbentő részletet tartalmaznak. A hivatalos, aláírt iratok szerint nemcsak „a pártelnök volt olyan részeg, hogy még a testőrei sem tudták talpra állítani”. Botrányosan berúgott Hajnády K. Endre is, akit Jakab Péter bizalmasként és sofőrjeként ismert meg az ország. Ő volt az, aki, tavaly összetörte a pártelnök autóját.

Hajnády korábban azzal tette ismertté magát, hogy Auschwitzban a győzelem jelét mutatta a kamerába.

A nemi erőszak ügyében született hivatalos iratok rögzítik, hogy Hajnády a bűncselekményt megelőző percekben éppen abban a szobában tartózkodott, ahol nem sokkal később meg akarták erőszakolni Szilágyi György alelnök élettársát. Személye akár társtettesként is szóba jöhet az ügyben. Ezért az áldozat ellene is etikai vizsgálatot kért a pártban. A beadványból az is kiderül, hogy Jakab Péter bizalmasa a kérdéses estén ugyancsak az eszméletlenségig lerészegedett. Olyannyira, hogy ápolásra szorult. Még az is felmerült, hogy alkoholmérgezés miatt mentőt kell hívni hozzá - ismerteti a Bors.

Jakab mellett kabinetfőnöke, Molnár Enikő is tudott mindent, a Jobbik két vezetője azonban semmit nem tett, még belső etikai vizsgálatot sem indított, nemhogy a rendőrséghez fordult volna a bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

Neveket is tudni

Szilágyi György alelnök több portálnak is megerősítette, hogy minden úgy történt, ahogy azt a Bors hírül adta, s hogy korábban hiába tették szóvá a pártban a nemi erőszak ügyét.

A Jobbikos nemi erőszak kirobbanása után Apáti István, a Mi Hazánk térségi országgyűlési képviselője a helyszínen tájékozódott. Közösségi oldalán többeket is megemlített, akiknek így vagy úgy köze lehetett a történtekhez.

– Kocsord csúfosan megbukott egykori polgármesterének, Földi Istvánnak mi köze van a történtekhez? (…) Földi nőt, vagy férfit megtámadott-e ekkor? Igen, vagy nem?

Földi "katonája", Miskolczy István csupán az épület beltéri ajtóinak nyitás-zárás funkcióját ellenőrizte asztalosipari szempontból, vagy más szerepe is lehet az ügyben? Gyüre Csaba mit látott és hallott? – tette fel a kérdéseket Apáti István. Bejegyzése után a közösségi oldalakon többen is konkrétabban fogalmaztak, és Földi Istvánt egyértelműen a bűncselekmény elkövetőjének nevezték. Dohár Dániel, a Megafon riportere például azt írta:

Jakab “parizer” Péter táncostársa, Földi István akarta megerőszakolni Szilágyi György barátnőjét egy jobbikos buliban!

Az Apáti István által említettek közül egyébként Miskolczy István Földi kampánysegítője, míg Gyüre Csaba a párt országgyűlési képviselője volt, és feltehetően ő volt az, aki kimentette a fiatal nőt a bezárt szobából. Ezt erősíti a Vadhajtások.hu állítása is, ők azt írták: „Földi István édesapja is tud fia erőszakoskodásáról. Földi apukája egyenesen Gyüre Csabától tudja, aki parancsba adhatta, hogy erről senki nem tudhat. Az ügyet ezért tudták titkolni és a parancsot teljesítették. Szilágyi György barátnőjét Gyüre Csaba mentette ki a helyszínről, és minimum kettő órán át nyugtatta az eset után”. Így Miskolczy lehetett az, aki segédkezett a bűncselekmény megvalósításánál azzal, hogy bezárta a lányt Földivel egy szobába.

Hallgatás egy mandátumért?

A Jobbik teljes vezetése hallgat. A párt sajtóosztálya ugyan kiadott egy közleményt, e szerint a vádakat nem is tagadják, mindössze azt hangsúlyozzák, a párt etikai és fegyelmi bizottsága az ügy kivizsgálását a beadvány megérkezése után azonnal elindította, és erről a beadványozót is értesítette.

Információk szerint a hallgatás mögött a Jobbik szombati tisztújító kongresszusa állhat, jelenleg mindenki kivár, illetve helyezkedik.

Nem zárható ki ugyanis, hogy a szexuális bűncselekmény kollektív eltitkolása mögött személyes érdekek húzódnak. Miként arról a Magyar Nemzet már korábban beszámolt, a párt két új országgyűlési képviselője, Szabó Hajnalka és Végh Noémi nem feltétlen maradna képviselő, helyükre pedig többen is pályáznak. Ez az oka annak is, hogy a párt június vége helyett most szombaton tartja tisztújítását. A tavaly decemberi nemi erőszak elhallgatásáért ezt a két mandátumot is felajánlhatta a vezetés egyeseknek, nem kizárt, hogy most ugyanezt Jakab ellenlábasai is megtették, cserébe a botrány kirobbantásáért.

Erre utalhatott egyébként Apáti István is, amikor azt írta, kíváncsi lesz, hogy a jogász végzettségű Gyüre Csabában a lelkiismeret, vagy a mandátum iránti sóvárgás kerekedik-e felül.

Jakabnak távoznia kell

A pártelnök erkölcsi, morális, politikai felelősségét firtatta bejegyzésében Nagy Roland, aki talán az egyetlen az ember a Jobbikban, aki felháborodásának adott hangot. Nagy Roland, aki maga is megméretteti magát a szombati elnökválasztáson, közösségi oldalán azt írta,

a igazak az állítások, (..) Jakab Péter és Molnár Enikő „kabinetfőnök” bűnpártolást követhetett el.

– Morálisan, erkölcsileg mindenképpen elítélendő a nevezettek cselekménye.

olitikai szempontból viszont ennek a két embernek azonnal távoznia kell nem csak a Jobbikból, de a közéletből is, azonnal fel kell állniuk

– szögezte le Nagy Roland, aki kiemelte, külön döbbenet számára, hogy egy frakcióvezető-pártelnök full részegen „vitézkedett” a cikk szerint egy csapatépítő buliban. – Van ennek az embernek még becsülete? Felnéznek még rá az emberei? Vagy csak a pénz tartja már össze ezt a megmaradt néhány embert, akik a jelek szerint ténylegesen csak az elkövetkezendő négy év állami (a dolgozók megtermelt pénze) támogatásában gondolkodnak. Szabó Gábor, Téged is kérdezlek, Te aki ezt a pártot felépítetted, Te aki ezt a pártot saját gyermekednek tekintetted, meddig tűröd még? Esetleg beletörődtél, feladtad vagy csak egyszerűen ennyi idősen várod a békés, nyugdíjas éveket? – tette fel a kérdést a párt elnökjelöltje.

Borítókép: Földi István és Jakab Péter (Fotó: Földi István Facebook)