Soltész Miklós a helyszíni szemle után tartott sajtótájékoztatón azt mondta:

amint kiderül a károk nagyságrendje, és hogy ebből mit fedeznek a biztosítótársaságok, a magyar kormány döntést fog hozni arról, milyen mértékben tudja támogatni a helyreállításokat.

Felidézte, az elmúlt napokban két heves vihar is végigsöpört a somogyi térségen, egyházi épületekben is kárt okozva. A legutóbbiban, szombatra virradóra az erős szél ledöntötte a csokonyavisontai templom tornyát, és szükségessé vált a tetőszerkezet egy részének helyreállítása is – tette hozzá.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a helyi közösségnek szerencsére maradt 15 millió forintja a 2021-es magyar templomfelújítási programból. Megmozdult az ország is, hogy segítsen – mondta, megköszönve a különféle felajánlásokat. Példaként említette, hogy egy vállalkozó Veszprémből érkezett, hogy segítsen a templomsisak leemelésében és a tetőcserepek helyretételében.

Megemlítette, hogy a Belügyminisztérium is tett már lépéseket a Somogy megyei viharkárok felmérésére.

A viharban megsérült csokonyavisontai református templom 2022. május 31-én.

Forrás: MTI/Varga György

Az elmúlt 12 évben, de 2002 előtt is bárhol történt természeti katasztrófa, ez a kormány mindig segített a bajbajutottaknak, de fontos hangsúlyozni, ehhez mindenkinek teljesítenie kell a saját feladatát, és rendelkeznie kell biztosítással

– fogalmazott Soltész Miklós.

Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a múlt csütörtöki és szombati vihar több településen, így Jákó, Csököly, Kiskorpád és Kaposfő térségében is óriási károkat okozott épületekben, lakóházakban és mezőgazdasági területeken is, főként az epresekben és a fóliákban. Egyházi épületekben is keletkeztek károk, Csokonyavisonta mellett a kiskorpádi templomban, valamint parókiákon, ezek felmérése még tart – tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy az első pillanattól kezdve óriási összefogást tapasztalnak. Segítségként ajánlottak már fel pénzt, munkát, adományokat is.

Amint a biztosítók döntése megszületik, tudni fogjuk, milyen összegeket kell összegyűjteni, hogy a teljes felújításokat el tudjuk végezni

– mondta Szászfalvi László, hangsúlyozva: a cél, hogy a helyreállítások minél előbb megtörténhessenek.

Hella Ferenc, a somogyi református egyházmegye esperese arról számolt be, hogy a református szeretetszolgálat már megkezdte a segítségnyújtást, és a katolikusok is jelezték, hogy szeretnének ebbe a munkába bekapcsolódni.

Az elhangzottak szerint a viharban ledőlt templomtorony 1939-ben épült.

Borítókép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j), Szászfalvi László, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j2) és Perák Balázs gondnok a viharban megsérült csokonyavisontai református templom ledőlt tornyánál az itt tartott sajtótájékoztatón 2022. május 31-én. Fotó: MTI/Varga György