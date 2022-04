Az ezredes azt mondta: tavaly nem ellenőrizték célzottan a járművezetőket húsvétkor, mert úgy gondolták, a korábbi években annyiszor felhívták a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire, hogy már mindenki tudja, az alkohol és a vezetés összeegyeztethetetlen.



Habár azt gondolták – tette hozzá –, hogy „a társadalom elég felnőtt” ehhez, nem lett igazuk, nem lett kevesebb az ittas vezetések száma. Hozzátette: évente 1200 baleset történik ittas vezetés miatt, ez a balesetek 8,5-9 százaléka. Ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek a klasszikus ellenőrzésekhez. A maratoni ellenőrzőakció vasárnap 20 órától hétfő 20 óráig tart.



Óberling József figyelmeztetett: aki ittasan autóba ül, „orosz rulettet játszik”, ittasan senki se vezessen.



A sajtótájékoztatón az ittas vezetésből adódó balesetek magas száma ellen fellépve bejelentették, hogy a Diageo, a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata az ENSZ Képzési és Kutatási Intézetével közösen Magyarországon is elindítja a Wrong Side of the Road valós történeteket feldolgozó, interaktív online programját. Tájékoztatni szeretnék a magyar társadalmat az ittas vezetés következményeiről, az azzal járó társadalmi megbélyegzésről, illetve arról, hogy az alkoholfogyasztás miként befolyásolja a döntéshozatalt és fizikai reakciókat.



Pais Mónika, a cég vezérigazgatója elmondta: az ittas vezetés visszaszorítását célzó programot jelenleg 21 országban folytatják.



Belovai Csaba, a Zwack kereskedelmi igazgatója arról beszélt, hogy a termékforgalmazójukkal, a Diageo-val már több közös kampányt is bonyolítottak, amelyben a felelősségteljes alkoholfogyasztásra hívták fel a figyelmet.



Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója üdvözölte a programot, azt mondta: a tudatos, kulturált alkoholfogyasztásra tavaly a fiatal felnőttek figyelmét igyekeztek felhívni, idén bővebb kört terveznek megszólítani.



A kampány a drinkdriving.drinkiq.com oldalon érhető el.

Borítókép: húsvéti fokozott közúti ellenőrzést végző rendőr Budapesten, a IX. kerületben, a Gubacsi úton 2015. április 3-án (MTI/Lakatos Péter)