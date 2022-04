Az orosz–ukrán háború február 24-i kezdete óta több mint 4,4 millióan hagyták el Ukrajnát – a mintegy 44 milliós lakosság tíz százaléka –, míg a belső menekültek száma az országban 7,1 millió az ENSZ adatai szerint. Kovály Katalin kárpátaljai születésű, Magyarországon élő kutató elmondta, a legmagasabb becslések szerint 380 ezer belső-ukrajnai menekült tartózkodik az 1,2 milliós Kárpátalján – ám reálisan ez a szám jóval alacsonyabb lehet, feltehetően 150 ezer alatti - írja a Magyar Nemzet.

Arra a kérdésre, hogy a háború mennyire fogja megváltoztatni az etnikai arányokat a magyarlakta térségben, a kutató azt válaszolta: nyilvánvalóan lesz egy etnikai átszíneződés. Kifejtette: ennek az az egyik oka, hogy sok ukrán vagy orosz ajkú személy, aki Kárpátaljára vagy Ukrajna más nyugati régiójába menekült a háborús övezetekből, már nem tud hová visszamenni.

Kovály Katalin szerint az etnikai arányok megváltozását ezenkívül az is befolyásolhatja majd, hogy a kárpátaljai magyar falvakból, kistérségekből is sokan hagyták el főként a háború első napjaiban a vidéket.

Elmondta, hogy pontos számadatok nincsenek, de több ezren is távozhattak a kárpátaljai magyarok közül, legnagyobb részük Magyarországra. A kutató ugyanakkor kiemelte, hogy a kezdeti ijedségek után, amikor látták, hogy nincsenek harci cselekmények Kárpátalján, nagyon sokan vissza is tértek otthonukba. Hozzáfűzte: ez a trend már nemcsak a magyarok körében figyelhető meg, hanem sok ukrán ajkú menekült is hazatért, például Lengyelországból.

Nagyon nehéz számokban beszélni, mert ezek a folyamatok jelenleg is zajlanak, vagyis a jóslás kategóriája, hogy mi lesz

– hangsúlyozta Kovály Katalin. – Valószínűleg a kárpátaljai magyarság aránya csökkenni fog sajnos, egyes becslések szerint százezer alá – mutatott rá. Hozzátette azonban, hogy bármilyen felmérést a háború befejezése után lehet elvégezni, hiszen Kárpátalja etnikai térképének megváltozása attól is függ majd, mennyire fog eszkalálódni a háborús helyzet, és milyen arányban érintik majd a harci cselekmények Kárpátalját. A szakértő továbbá azt is hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a számadatok a lényegesek, hanem azok a hosszú távú folyamatok, amelyek az ukrajnai háborúból következnek.

A kárpátaljai magyarok demográfiai trendjeit nagy valószínűséggel negatívan befolyásolja majd a háború, mert a visszatérők között alulreprezentáltak lesznek a fiatalok, vagyis azok, akik családalapítás előtt állnak

– vázolta fel Kovály Katalin. – Óriási lesz a gazdasági bizonytalanság, nagyon nehéz lesz a megélhetés Ukrajnában – a hrivnya devalválódik, a fizetések nem lesznek elegendők a boldoguláshoz. Mindehhez társul majd ehhez egy erős félelemérzet is, ami további bizonytalanságokat szül a jövőt illetően – világított rá a kutató. Hozzátette: a fiatalok Magyarországon barátságos környezetben találják magukat, ahol anyanyelvükön beszélhetnek, ahol minden támogatást megkapnak, vagyis ez is arra billenti el a mérleg nyelvét, hogy az itt maradás mellett döntsenek.

Kárpátalján legutóbb 2001-ben tartottak népszámlálást, ekkor 151 ezer volt a kárpátaljai magyarok száma.

A SUMMA 2017 demográfiai felmérés tizenhat évvel később már csak 131 ezer főre becsülte a közösség létszámát. Kovály Katalin, aki maga is részt vett a 2017-es kutatásban, ismertette, hogy 2014-ben, a kelet-ukrajnai konfliktus kibontakozásának hatására felerősödtek a kivándorlási folyamatok, és megugrott azoknak a száma is, akik végleg áttelepültek Kárpátaljáról.