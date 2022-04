Az április 3-i soha nem látott Fidesz—KDNP-győzelem, vagy az ellenzék szemszögéből az újabb brutális vereség következtében számos balliberális értelmiségi és egyéb megmondóember vallott színt és tárta fel, mit is gondol valójában a magyar emberekről. A nyilatkozataikból világosan kiderült, amit korábban legfeljebb szűk körben hangoztattak, nevezetesen, hogy végtelenül lenézik a magyar társadalom döntő többségét, a Fidesz szavazóit ostobának, igénytelennek, tájékozatlannak és agymosottnak nevezték, szerintük sok a félanalfabéta, akiket meg lehet vásárolni. Egyesek még rasszista felhangú véleményeket is megfogalmaztak, azt sérelmezve, hogy szerintük sok cigány ember is szavazott a kormánypártokra.

Tájékozatlan, agymosott Fidesz-szavazókról értekeztek

Mérő Vera, a Klubrádió műsorvezetője rögtön a választások másnapján beleszállt a Fidesz-szavazóiba, a Reggeli gyors című műsorban. Konkrétan azt mondta:

(…) hát mi látjuk, mert mi olvasunk híreket, meg nyilván a hallgatóink is, de hát egy átlag fideszes szavazó, vagy mondjuk, aki el van zárva a független médiától, az nem feltétlenül botlik bele ezekbe a hírekbe.

Az nem derült ki a szavaiból, hogy milyen adatokra, tényekre alapozza ezt a sommás véleményt.

A Klubrádió másik műsorvezetője, Para-Kovács Imre, ugyancsak április negyedikén, az Ötös című műsorban

a magyarok „intellektuális állapotán” gúnyolódott.

Egyet nem értek még. Hogyha önök, mint nép ilyen intellektuális állapotban vannak, hogy hogy nem kapott 10 százalékot a Gődény pártja? Hát ez minimum lett volna. Én legalábbis elvártam volna, hogy akkor azokat is tolják be, ha már a nácikat sikerült.

Aztán az Esti gyors című műsorban Hardy Mihály keretbe foglalta a rádió választási „elemzéseit”, amikor arról értekezett, hogy a Fidesz szavazótábora részben félrevezetett, agymosott emberekből áll.

Jogos a kérdés, hogy akkor az a 2 millió 700 ezer szavazó, aki most is a Fideszre adta a voksát, ők vajon mind félrevezetett, agymosott emberek lennének? Részben azok, de csak részben!

„ Orbán népét” gyalázta Csáki Judit

Két nappal a választások után állt elő egy hosszabb Facebook-bejegyzéssel Csáki Judit, baloldali újságíró, aki mindent alulmúló stílusban becsmérelte a Fidesz szavazóit. Szerinte „Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement” és sok a cigány. Érdemes őt is szó szerint idézni: „(…) ma láttam orbán magyarországát. nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement – elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál. sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják. ez a többség, mint látjuk. de én láttam ma azt is, hogy orbánnál és lakájhadseregénél nincsen határ. besegítették a parlamentbe a náci pártot, mert a saját hétköznapi fasizmusuknak kell egy támasz jobbról. a rendes embereknek itt nincs sem jövő, sem jelen. fiatalok, húzzatok innen, mi ezt a kis időt már csak kibírjuk valahogy. de egy hitvány banánköztársaságban élni, páriaként, szégyenben – nektek ennél több jár az élettől, és nem arra neveltünk benneteket, hogy egy ilyen alak és szolgái miatt kelljen pirulnotok és magyarázkodnotok a világban.” Az idézetben látható, hogy a magyar helyesírás szabályait is figyelmen kívül hagyta az újságírónő, érezhetően indulatosan, gyűlölettől vezérelve csapta össze a közösségi oldalán a posztot.

Később annyit módosított, hogy a publikusról, tehát mindenki számára látható státuszról a bejegyzést átállította privátra, ami azóta csak az ismerősei számára elérhető. A változtatást azzal indokolta, hogy rengeteg gyalázkodó kommentet kapott, amiket nem szeretne látni. Azt is kijelentette, hogy

továbbra sem írna másképpen, tehát egyáltalán nem bánta meg a minősíthetetlen állításait, nem kért elnézést senkitől.

Csákit – aki egyébként a Momentum vezető külpolitikusának, Radnóti Andrásnak az édesanyja – a fent idézett bejegyzése után keményen kritizálta mások mellett Schiffer András, volt LMP-elnök is, aki szerint a színi kritikus ezzel megalapozta a Fidesz 2026-os négyötödös győzelmét. Schiffer még Csurka Istvánt idézve megjegyezte:

Tudja kedves Csáki Judit, egy drámaíró egyszer azt mondta, hogy maguk nem választást akarnak nyerni, csak be akarnak ülni a zsűribe. Hát most a nép megmondta, hogy nem kér a zsűriből. Ideje volt.

Homo orbanicusokat vizionált Puzsér

A zavaros teóriáiról ismert „megmondóember”, Puzsér Róbert is beszállt a magyar választók gyalázásába. Szerinte a Fidesz tábora elöregedett, de a „homo orbanicus” újratermelődik. A Facebook-oldalán Puzsér azt a következtetést vonta le a választási eredményből:

kiderült, hogy tízből hat magyar nemzeti radikális. Kiderült, hogy a Fideszt a demográfia sem váltja le, hiába öregítette el a táborát, a homo orbanicus minden nemzedékben újratermeli magát.

De idézzünk egy régi vágású pártállami indíttatású újságírót, Németh Pétert, aki a Népszava vélemény-rovatában fejtette ki, hogy a magyar nép szerinte minden rosszat elvisel.

De a mi népünk türelmes. A mi népünket nem érdekli, ha a hatalom hazudik neki, ha a szeme léttára lopja szét az országot, és az sem érdekli, hogy szabadságban él-e vagy sem. A magyar ember jól elvan, ha nem működnek a jogállami normák, és mindaddig, amíg maga nem kerül szembe a politika nagyjaival, addig hátat fordít minden igazságtalanságnak.

A gyalázkodás egy hét után sem ért véget.

Tóta W. Árpád a Facebookon tette fel a baloldali értelmiség nagy kérdését:

Orbán érti a néplelket. Az ellenzék bezzeg nem érti. És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a s*gg?

Az említett balliberális médiamunkások és véleményvezérek ezekkel a kijelentésekkel több millió magyar embert aláztak meg csupán azért, mert éltek a választójogukkal és a baloldali összefogás helyett a kormánypártokra voksoltak.

Borítókép: Csáki Judit (Fotó: MTI/Filep István)