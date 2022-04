Kiszelly Zoltán az Origónak adott interjút.

Miért történelmi jelentőségű a Fidesz-KDNP vasárnapi győzelme, különösen úgy, hogy zsinórban negyedik alkalommal kapott kétharmados felhatalmazást az ötödik Orbán-kormány?

Leginkább emiatt, hiszen negyedik alkalommal következett ez be.

RÁADÁSUL A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÉS AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI KÖZEPETTE IS ILYEN ERŐS FELHATALMAZÁST KAPOTT A KORMÁNY, ILLETVE FONTOS, HOGY A SZAVAZÓK KÉTHARMADOS ALKOTMÁNYOZÓ TÖBBSÉGGEL RUHÁZTÁK FEL A KORMÁNYT.

Mai tudásunk szerint megvan a kétharmados többség 135 mandátummal, de a napokban majd meglátjuk, ez változik-e.

Miért születhetett ekkora győzelem?

A koronavírus-járvány kezelése kapcsán a kormány bizonyított, a gazdaság jól teljesített a tavalyi évben, ez teremtette meg az adó-visszatérítések fedezetét, tehát ilyen szempontból

A FIDESZ-KORMÁNYT JÓ VÁLSÁGKEZELŐNEK LÁTTÁK AZ EMBEREK, NEM AKARTAK KÍSÉRLETEZNI, ÉS A SÖTÉTBE UGRANI.

Márki-Zay Péternek nincs válságkezelő tapasztalata, ráadásul élénk a 2010 előtti emlék arról, hogy a baloldal megszorításokat alkalmaz, amikor válság van, ezzel szemben

A FIDESZ IGAZSÁGOS TEHERMEGOSZTÁSI VÁLSÁGKEZELÉSI KOMPETENCIÁIT JOBBNAK ÉRTÉKELTÉK.

Több külföldi vezető gratulált Orbán Viktornak a győzelemhez. Ennek mi a jelentősége és üzenetértéke?

Magyarországnak a kerítésépítés óta egyre nagyobb jelentősége van európai és világpolitikai szinten egyaránt, mint csupán a magyar választás. Láthattuk, hogy

amikor Nyugaton azt írják, hogy Európa vízióját keresik, akkor Orbán Viktorra és Emmanuel Macronra kell figyelni.

Ilyen szempontból a magyar választás tétje túlmutat a magyar politikai viszonyokon, ugyanis

A FIDESZ MÁR A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ÓTA EGY MŰKÖDŐ ALTERNATÍVÁT KÍNÁL A MAINSTREAM GLOBALISTA POLITIKÁHOZ KÉPEST, AMI MŰKÖDIK,

és amikor a kerítést megépítette a kormány, az példává vált, és azóta Norvégiától Bulgáriáig építenek kerítéseket. A koronavírus-járvány kezelésénél is azt látjuk, hogy az ország másfél hónappal korábban tudott nyitni, és így sokkal jobban tudta a gazdasági problémákat orvosolni, mint sok nyugati ország. Az különösen fontos, hogy az előzőkhez hasonlóan most a békepolitika, az ukrán konfliktus tárgyalásos megoldás szorgalmazása szintén egy alternatíva, ezért is figyelnek annyira sokan Magyarországra; nyilván ez azt jelenti, hogy az Európai Unión és a NATO-n belül is a béketábornak egy erős tagja marad hazánk.

A baloldal által hangoztatott energia- és egyéb szankciók helyett a kormány a béke pártján áll, és sokaknak ez egy alternatíva, hiszen ők is a békés megoldást szeretnék követni.

Hogyan értékelhető a baloldal által elért eredmény? Kijelenthető, hogy az általuk hangoztatott kormányváltás helyett ellenzékváltás történt?

Ellenzékváltás következett be, hiszen Márki-Zay Péter azt ígérte, hogy leváltja az ellenzéket, de ez nem sikerült neki. Azt mondta, hogy új embereket hoz, ehhez képest

850 EZERREL KEVESEBBEN SZAVAZTAK RÁJUK, PLUSZ EGY ÚJ PÁRT BEJUTOTT A PARLAMENTBE, A KISEBB PÁRTOK MEGERŐSÖDTEK.

A Kétfarkú Kutya Párt három százalékot ért el, amely nekik kiváló teljesítményt jelent. A Megoldás Mozgalom kapásból egy százalékot ért el. Ez is azt mutatja, hogy

INKÁBB ELLENZÉKVÁLTÓ, MINTSEM KORMÁNYVÁLTÓ HANGULAT VOLT A MOSTANI VÁLASZTÁSON.

Gyurcsány Ferenc máig az egyik legnépszerűtlenebb politikus, és főként a Jobbik-árvák, a Jobbik korábbi szavazói lehettek azok, akik közül sokan nem követték a pártelit sasszéját balra.

A vereség hatására olyan baloldali politikusok estek ki a parlamentből, mint Szél Bernadett, Demeter Márta vagy Mesterházy Attila.

Igen, egyrészt a botránypolitikusok, másrészt a „katonák" küldését szorgalmazó jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita, és Kocsis-Cake Olivio széke is veszélyben van. Ő mondta azt, hogy el kell zárni az orosz gáz- és olajcsapokat.

Mekkora felelősséget és lehetőséget ad a vasárnapi eredmény?

A MAGAS RÉSZVÉTEL EGY ERŐS LEGITIMÁCIÓT AD A KORMÁNYNAK.

2019-ben az európai parlamenti választásnál 50% volt az átlagos részvételi arány, ehhez képest

most másodjára látunk 70 százalékos eredményt a magyar választáson. Érdekes, hogy az EP kritizálja Magyarországot, ahol összesen az egész Unióban, a kötelező részvételű Bulgária, Ciprus és Görögország részvételével is éppen elérik az ötven százalékot.

Mit várhatunk az elkövetkező időszakban?

Az elmúlt négy év vitái ismétlődnek, csak egy sokkal alacsonyabb támogatottság mellett, tehát

A DK-JOBBIK SZÖVETSÉG FELTEHETŐEN TOVÁBBRA IS AZ ÖSSZEFOGÁST FOGJA TÁMOGATNI, MERT EBBEN ŐK KETTEN A LEGERŐSEBBEK.

A DK és a Jobbik szövetséget kötött a Momentummal szemben még az előválasztáson, és most azt látjuk, hogy ugyanaz ismétlődik: fenntartják a szövetséget a Momentummal szemben. Meg kell tartaniuk a Jobbik-DK-t vezető erőnek a baloldalon belül.

A VERESÉG UTÁN A BALOLDALI PÁRTELNÖKÖKNEK LE KELLETT VOLNA MONDANIUK, MINT ANNAK IDEJÉN VONA GÁBORNAK, AKI EZT MEGTETTE. MIVEL NEM AKARNAK LEMONDANI, EZÉRT MÁRKI-ZAY-T KEZDIK EL HIBÁZTATNI, BŰNBAKOT KERESNEK, ÉS ELTERELIK A FIGYELMET A SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRŐL.

Ennek az az eredménye, hogy a közvélemény nem arról beszél, hogy Gyurcsány és Jakab miért nem mondanak le, hanem arról, hogy a baloldal civakodik egymással.

És mi most a baloldal célja?

GYURCSÁNYNAK AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKIG, 2024 MÁJUSÁIG MEG KELL AKADÁLYOZNIA, HOGY EGY ELLENZÉKVÁLTÓ PÓLUS ALAKULJON KI,

ez lehet a Momentum, bár már „összegyurcsányozták" magukat, vagy lehet akár Márki-Zaynak is egy új pártja.

Ha az európai választásokig ébren tartják ezt az összefogást, és a DK-Jobbik marad a legerősebb erő az összefogáson belül, akkor azt európai mandátumokra tudják konvertálni, majd ugyanezt csinálhatnák az önkormányzati választásokon.

Gyurcsány ugyanazt fogja folytatni, mint eddig:

AKI KILÉP AZ ÖSSZEFOGÁSBÓL, AZ SZERINTE ORBÁN VIKTOR SZEKERÉT TOLJA, MIKÖZBEN LÁTSZÓDIK, HOGY EZEKKEL A JELÖLTEKKEL NEM LEHET NYERNI. NEM A VÁLASZTÁSI RENDSZER, VAGY AZ ÁLTALUK HANGOZTATOTT „DIKTATÚRA" A HIBÁS, HANEM A BALOLDAL AJÁNLATA.

Nem szabad csodálkozniuk, ha a magyar emberek nem kérnek a világpiaci energiaárakból, a fizetős egészségügyből; a progresszív adóból; és a fegyverek, valamint katonák küldéséből Ukrajnába.

AZÉRT BESZÉLTEK VÉGIG DIKTATÚRÁRÓL, HOGY NE KELLJEN A SAJÁT TERVEIKRŐL, PROGRAMJUKRÓL BESZÉLNI, AMI EGY HÁBORÚ KÖZEPÉN AZ EMBEREK PÉNZTÁRCÁJÁRA ÉS AZ ÉLETÜKRE IS VESZÉLYES.