Cikkünk frissül!

Az ukránok szerint megöltek két orosz tábornokot Herszon közelében

Két orosz tábornokot öltek meg Herszon közelében – közölte az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatósága. Egy másik kritikus állapotban van - írja The Guardian. Az ukrán hadsereg pénteken csapást mért az orosz 49. Hadsereg parancsnokságára a megszállt regionális főváros, Herszon közelében.

A két tábornok ekkor halt meg, a harmadik pedig súlyosan megsebesült az ukránok szerint.

5 ember halt meg az odesszai támadásban

5 ember meghalt és 18 megsérült a szombati odesszai támadásban. Az ukrán légi parancsnokság szerint két rakéta egy katonai létesítménybe, kettő pedig lakóépületekbe csapódott be. Kettőt még azelőtt sikerült hatástalanítaniuk, hogy becsapódtak volna –írja a The Guardian.

Nem sikerült civileket evakuálni szombaton Mariupolból

A tervekkel ellentétben mégsem tudtak civileket evakuálni szombaton Mariupolból, közölte a város polgármesterének egyik tanácsadója. Korábban Irina Verescsuk miniszerelnök-helyettes jelentette be, hogy délre tervezik az evakuációt az ostromlott városból, ahonnan a háború kezdete óta állítólag több száz embert vittek Oroszországba – írja a The Guardian.

Meghalt 2 civil Luhanszkban

A luhanszki régió kormányzója szerint 2 civil meghalt szombaton egy orosz tüzérségi támadásban. Még két ember megsebesült Zolote településnél – írja a Sky News.

Békére szólított fel húsvéti üzenetében a konstantinápolyi pátriárka

A béke melletti feltétel nélküli elkötelezettségre szólított fel szombaton idei húsvéti üzenetében I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka, a keleti ortodox keresztények szellemi vezetője.

– A húsvét a szabadság, az öröm és a béke ünnepe – idézi a vallási vezetőt a Kathpress osztrák katolikus hírügynökség.

I. Bartholomaiosz úgy véli, hogy az egyház természeténél fogva béketeremtő feladatot lát el, és nemcsak az egész világ békéjéért imádkozik, hanem azt is feladata hangsúlyozni, hogy az embereknek tenniük is kell a békéért.

– Húsvét a megélt bizonyíték arra, hogy Krisztus a felszabadító szabadság, létezésünk alapja, sarokpontja és horizontja is – hangsúlyozta a főpap.

Rakéta csapódott be Odesszában

A helyi hatóságok szerint rakéta csapódott be Odesszában, a város egyik infrastruktruális intézménye sérült – írja a Sky News.

Súlyos harcok Harkovnál

Oleh Szinehubov, Harkov megye kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán csapatok visszafoglaltak három települést az északkelet-ukrajnai nagyváros térségében.

– Ukrán fegyveres erőink tegnap reggel indított ellentámadása sikeres volt. Hosszú és ádáz küzdelem árán kiszorították az orosz csapatokat Bezruki, Szlatine és Prugyanka területéről – mondta szombaton a kormányzó. Szinehubov elmondása szerint az elmúlt 24 órában ketten meghaltak és 19-en megsebesültek az orosz ágyúzás miatt Harkov térségében.

A védelmi tárca szóvivője szerint Harkovot részben elzárták az orosz erők, amelyek a várostól északnyugatra találhatóak és délen is próbálják megerősíteni állásaikat.

Az ország déli részén, az elfoglalt Herszon térségében, Herszon és Mikolajiv között a közigazgatási határokon igyekeznek megerősíteni állásaikat az orosz csapatok – mondta Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó.

Kárpátalján is kijárási tilalmat rendeltek el

Kijárási tilalom lesz érvényben Kárpátalján az ortodox húsvét első napjára virradó éjszaka, kijevi idő szerint szombat este 23 órától vasárnap reggel 5 óráig.

A kijárási tilalmat a Kárpátalja Megyei Védelmi Tanács rendelte el a szombaton tartott rendkívüli ülését követően, amelyen a járási katonai közigazgatások, illetve a régió vallási szervezeteinek vezetői is részt vettek – jelentette be Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője. Az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz erők Ukrajna-szerte rengeteg áldozattal járó provokációkat és rakétatámadásokat terveznek húsvét éjszakáján, beleértve a templomokat is.

– Az ellenség célja az, hogy pánikot keltsen és destabilizálja a helyzetet – fogalmazott a kormányzó. Viktor Mikita elmondta, emiatt a hagyományos ételszentelést Ukrajna minden régiójában április 24-én 5 órától tartják. Kérnek mindenkit, hogy a kijárási tilalom után menjen templomba – tette hozzá.

Kárpátalján a háború kitörése óta első ízben hirdettek éjszakai kijárási tilalmat.

A légiriadók az utóbbi hetekben szinte mindennaposakká váltak, azonban a Magyarországon kívül a Lengyelországgal, Szlovákiával és Romániával határos Kárpátalját mindeddig nem érte légicsapás.

Borítókép: Menekülő ukrán család nőtagja egy zaporozzsjai fogadóállomáson 2022. április 22-én / MTI / EPA / Roman Pilipej