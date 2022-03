"Az Ukrajnában zajló háború idején legfontosabb kötelességünk hazánk biztonságának garantálása, amely feladatnak több dimenziója is van. Először is meg kell akadályoznunk, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Ennek érdekében ellenállunk a nyomásnak és az ellenzék követeléseinek is: nem küldünk sem katonát, sem fegyvert Ukrajnába, és nem engedjük halált okozó fegyverek átszállítását sem a területünkön" - rögzítette Szijjártó Péter.

Hozzátette: a NATO pénteki külügyminiszteri értekezletén a magyar érdeknek megfelelő álláspontot fogadtak el:

mindent el kell követni annak érdekében, hogy ne jöhessen létre közvetlen összeütközés a Szövetség és Oroszország között. Kimondtuk: a NATO nem részese a háborúnak

- hangsúlyozta a miniszter.

"Ugyanakkor itt van a másik fontos dimenzió is: az energiabiztonság kérdése" - folytatta Szijjártó. "Magyarország energiaellátása jelenleg zavartalanul, menetrendszerűen, a megkötött szerződéseknek megfelelően történik. Ennek keretében naponta 10 millió köbméternyi földgáz érkezik délről a Törökország-Bulgária-Szerbia útvonalon keresztül. Mevlüt Cavusoglu török kollégámmal ezért ma a földgáz-szállítások fenntartásának feltétlen szükségességéről egyeztettünk telefonon. Török barátaink tapasztalata szerencsére hasonló a miénkhez: náluk sincs visszaesés vagy zavar a szállításokban.

Ezt az állapotot fenn kell tartanunk, ezért is mondtam el a kollégámnak, hogy miközben Magyarország az európai egység fenntartásában érdekelt, nem engedhetjük meg, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg.

Az energiaellátás szankcionálását ezért mindenképpen el fogjuk kerülni, s ahogy a pénteki brüsszeli beszélgetéseimen meggyőződhettem róla, szerencsére többen is ezt az álláspontot képviseljük az Európai Unióban" - zárta szavait a külügyminiszter.