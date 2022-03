Országszerte és a határon túl is számos ünnepi rendezvényt tartanak ma az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából. Orbán Viktor miniszterelnök a Parlament előtt mondja el ünnepi beszédét. Ellenzéki pártok nagygyűléseket tartanak a fővárosban. A budai Várban és a Múzeumkertben egész napos programokkal várják a családokat.





Az idén "Éljen a magyar szabadság!" mottóval meghirdetett központi rendezvények reggel 9 órakor kezdődnek a Parlament előtti Kossuth téren a hagyományos zászlófelvonással.





Ezt követően ingyenesen lehet megtekinteni a Szent Koronát az Országházban.



Szintén a Parlament előtti Kossuth Lajos téren lesz délután a díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Az ünnepséghez - a szervezők kérésére - csatlakozik a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezte Békemenet is.

A Várkert Bazár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is egész napos programokkal várja a családokat. Továbbá a nap folyamán ingyenesen lehet megnézni a Szent István-termet és a Hauszmann-sztori kiállítást, továbbá az Új világ született kiállítást is a Déli Palotákban, valamint a pénteken megnyílt Gábor Áron rézágyúját a középpontba állító Lészen ágyú című tárlatot.





A központi programok mellett országszerte tartanak különböző ünnepi rendezvényeket.



Az országgyűlési választások előtt három héttel ellenzéki pártok nagygyűléseket tartanak a nemzeti ünnepen. A közös listát állító ellenzéki pártok a Műegyetem rakparton, a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Nemzeti Múzeum mellett tartja rendezvényét.



Országszerte és a fővárosban is több forgalmas útszakaszon korlátozásokra kell számítani.

Borítókép: Hagyományőrző huszár a lovas bemutatón az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott négynapos rendezvényen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2022. március 14-én.