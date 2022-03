A stúdió, a speciális grafikai effekteknek, interaktív felületeknek köszönhetően mintegy virtuális valóságként elevenedik meg a képernyőkön, melynek eredményeképp a tévénézőnek olyan érzése lehet, mintha maga is a stúdióban ülve követné az eseményeket.



A reggel 7-kor startoló választási program egészen a hivatalos végeredmény közléséig közvetíti a napi fejleményeket, választási eredményeket.

Ennek apropóján 8.00-10.00 óra között a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatos legfontosabb kérdésekkel, témákkal jön a HírTV két népszerű műsorvezetője M. Dobos Marianne és M. Kovács Róbert, akik mellett társműsorvezetőként becsatlakozik Máthé Zsuzsa újságíró is. Beszélgetőpartnereik családpolitikusok, miniszterek, államtitkárok lesznek.

A 10.00-től 12.00-ig tartó műsorsávban, a nap témájaként az országgyűlési választásról társműsorvezetőként Magyarország legnépszerűbb politikai elemzője, a közel 70.000 követővel rendelkező Deák Dániel beszélget meghívott vendégeinkkel, Szijjártó Péter külügyminiszterrel, Dömötör Csaba parlamenti államtitkárral, miniszterhelyettessel és más vezető politikusokkal.

A műsorfolyam délutáni szakaszában az ország egyik legnépszerűbb betelefonálós műsora, a Paláver lesz Lentulai Krisztián műsorvezetésével. Az adás különlegessége, hogy bekapcsolnak politikusokat és előadóművészeket is, akiktől személyesen lehet kérdezni.

A nap központi eleme a kora este látható Magyarország Választ című műsor, mely 17.30-tól veszi kezdetét, és amelyben Déri Stefi és Gerhardt Máté mellett G. Fodor Gábor és Boros Bánk Levente elemzőként segíti az adatok értelmezését, az összefüggések megtalálását. A stúdióba szakértő vendégként érkezik Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője, aki tájékoztat majd a döntések hátteréről, politikai folyamatokról. A stúdióban lesz Kohán Mátyás is, a Mandiner munkatársa, aki az adatok közlésében lesz segítségünkre. Tőle lehet majd megtudni a legfrissebb eredményeket, számokat.



Adás közben folyamatos kitekintéssel, kapcsolással leszünk jelen a budapesti, vidéki, külföldi helyszíneken, a pártok eredményváróiban. Napközben pedig követjük a történéseket, hogy az egyes politikusok, hol és mikor szavaznak, továbbá figyeljük a szavazatok állásait, a részvételi adatokat, miközben esélyeket is latolgatunk. Ott leszünk Hódmezővásárhelyen is, ahol az ország egyik legnagyobb csatája várható.



Magyarország ismert énekesei, közszereplői is bekapcsolódnak a műsorba. Velünk lesz a videóüzeneten keresztül Nagy Feró, Pataki Attila, Bayer Zsolt, Kautzky Armand, Csík János, Gregor Bernadett, Csókai András, Koncz Gábor és még sokan mások, akik a szavazás fontosságát hangsúlyozzák.



A műsor készítésével az a célunk, hogy kicsit más köntösbe bújtassuk az adatokat, számokat, amire az emberek általában asszociálnak, ha meghallják azt, hogy választási műsor. A magyar politika tele van izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel és emberekkel. Úgy szeretnénk bemutatni egy-egy pártot, jelöltet, folyamatot, hogy a néző azt érezze a képernyő előtt ülve, az ő kezében van a döntés, felelős az ország jövőjéért, - és hogy a politika feszülten izgalmas, színesen érdekes dolog! – nyilatkozta Gajdics Ottó, a Hír TV tartalmi igazgatója.



A kora reggeltől késő éjszakába nyúló választási műsor közvetlen hangulatban, érthető formában szállítja majd a nap legfontosabb és legizgalmasabb híreit.



Április 3-án reggel 7 órától a HírTV-n: Magyarország Választ 2022!